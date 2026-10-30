Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengubah hubungan antara peluit wasit dan layar televisi, otoritas perwasitan Spanyol memutuskan untuk memecah tembok keheningan historis dan keluar dari zona terlarang menuju sorotan.

Badan perwasitan Spanyol mengumumkan perubahan radikal dalam kebijakan medianya, yang mengatur kemunculan wasit pertandingan Liga Spanyol "LaLiga" di layar televisi untuk memberikan pernyataan dan menganalisis keputusan mereka langsung setelah pertandingan berakhir, mulai dari pekan kesebelas yang bergulir minggu ini.

Radio "Cadena SER" Spanyol menunjukkan bahwa keputusan tersebut akan diterapkan secara bertahap, di mana para wasit akan berbicara setelah dua pertandingan di setiap pekan, yang dipilih dengan cermat oleh komite teknis wasit.

Perubahan historis ini hadir sebagai buah dari kesepakatan tiga pihak yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyatukan Liga Sepak Bola Spanyol "LaLiga", Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, dan serikat wasit Spanyol (AESAF), dengan tujuan utama memperkuat transparansi dan mendekatkan citra wasit kepada publik.

Berdasarkan kesepakatan baru ini, hal tersebut tidak akan terbatas pada wasit divisi pertama saja, tetapi inisiatif ini juga akan mencakup wasit divisi kedua, di mana mereka akan berkomitmen untuk melakukan wawancara media sebelum dan sesudah pertandingan yang terpilih, dalam sebuah langkah yang bertujuan meningkatkan kualitas produk visual dan audio sepak bola Spanyol.

Imbalan atas Transparansi

Keterbukaan media ini bukan tanpa imbalan; dalam sebuah langkah yang meniru model yang diterapkan pada klub-klub sebagai imbalan atas kemunculan mereka di platform siaran, Liga LaLiga mengalokasikan dana sebesar 500 ribu euro sebagai imbalan audio dan visual total untuk para wasit.

Liga mensyaratkan untuk pencairan imbalan ini pencapaian dua tujuan yang sejajar: pertama, kontribusi nyata dalam meningkatkan nilai pemasaran dan media konten sepak bola Spanyol, dan kedua, menjaga wibawa perwasitan dan memperkuat citranya di hadapan opini publik setelah bertahun-tahun kontroversi dan tuduhan.

Jalur ini sebenarnya telah dimulai sejak awal musim ini, ketika para wasit muncul untuk pertama kalinya dalam wawancara singkat sebelum dimulainya pertandingan di kanal-kanal penyiar, dan yang paling menonjol adalah kemunculan wasit Juan Martínez Munuera sebelum pertandingan El Clasico terakhir, yang menegaskan bahwa sebagai wasit ia selalu berusaha menghindari sorotan, tetapi kemunculan baru ini hadir untuk mengubah aturan tersebut.

Langkah ini termasuk dalam paket reformasi menyeluruh yang diluncurkan sepak bola Spanyol untuk mengakhiri kontroversi perwasitan, yang mencakup pengungkapan terlebih dahulu nama-nama wasit ruang teknologi video asisten (VAR), peluncuran program mingguan bertajuk "Waktu Peninjauan" untuk menganalisis kasus-kasus yang memicu kontroversi, bahkan pengakuan secara terbuka atas kesalahan perwasitan ketika terbukti, dalam upaya serius untuk mengembalikan kepercayaan antara tribun dan ruang perwasitan.