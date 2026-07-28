Komite Teknik Wasit di Spanyol memutuskan untuk tidak menerapkan apa yang dikenal sebagai "aturan Vinicius" pada musim baru Liga Spanyol, yang akan dimulai pada 15 Agustus mendatang, sementara mereka meminta kepada Dewan Federasi Sepak Bola Internasional untuk memberikan kewenangan menghukum tim-tim yang penjaga gawangnya berlebihan dalam menunjukkan cedera, dalam kerangka kampanye menyeluruh untuk memerangi buang-buang waktu.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Komite Teknik Wasit mengambil keputusan ini selama pemusatan latihan wasit yang saat ini berlangsung di Las Caldas, kawasan Asturias, tempat wasit-wasit divisi pertama dan para petugas teknologi asisten wasit video (VAR) berkumpul untuk mempersiapkan musim baru dan membahas pedoman-pedoman baru dalam perwasitan.

Komite Teknik Wasit sempat ragu pada awal bulan ini terkait penerapan "aturan Vinicius", yang menyatakan bahwa setiap pemain yang menutup mulutnya saat berdebat akan diusir dengan kartu merah langsung untuk mencegah penghinaan. Namun, pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti pendekatan Federasi Sepak Bola Eropa dengan tidak menggunakannya.

Masalah utamanya terletak pada kenyataan bahwa pemain tidak selalu menutup mulut dengan maksud menghina, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai berkurangnya jumlah pemain sebuah tim karena alasan tersebut, terlebih karena para pemain sudah begitu terbiasa dengan gerakan ini sampai-sampai membicarakan taktik atau berdebat tentang permainan menjadi hal yang lazim tanpa disertai penghinaan.

Fran Soto, ketua Asosiasi Penjaga Gawang Spanyol, mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar tersebut: "Membiarkan sebuah tim dengan 10 pemain tanpa bukti yang meyakinkan mengenai apakah ia mengatakan hal itu atau tidak... kita harus melihat apakah kita bisa memerangi jenis perilaku ini dengan cara ini, atau dengan cara-cara lain," seraya menegaskan bahwa keputusan akhirnya adalah mengikuti arahan Federasi Sepak Bola Eropa dan tidak menerapkan aturan tersebut.

Sebaliknya, Asosiasi Penjaga Gawang meminta kepada Dewan Federasi Sepak Bola Internasional, badan yang bertanggung jawab menyusun aturan permainan secara global, untuk menerapkan sebuah tindakan baru guna memerangi buang-buang waktu yang disebabkan oleh penjaga gawang yang berlebihan dalam menunjukkan cedera, serupa dengan apa yang dilakukan oleh Liga Utama Inggris.

Tindakan yang diusulkan itu mencakup pemberian kewenangan kepada wasit untuk menghukum tim-tim yang penjaga gawangnya berlebihan dalam menunjukkan cedera, dengan mengurangi jumlah pemain tim sebanyak satu pemain selama satu menit, sebagai upaya untuk mencegah tertundanya kelanjutan pertandingan dengan berpura-pura cedera, yang bertentangan dengan penambahan waktu bermain efektif dan kelancaran permainan.

Selain itu, wasit-wasit Spanyol akan menerapkan sejumlah inovasi lain yang terlihat pada Piala Dunia terakhir yang dimenangi Spanyol dengan bintang keduanya, untuk memerangi buang-buang waktu. Inovasi-inovasi ini mencakup pemantauan lemparan ke dalam menggunakan penghitung waktu mundur, membatasi durasi pergantian pemain menjadi 10 detik, serta memastikan pemain yang menerima perawatan medis tetap berada di luar lapangan selama satu menit.

Tindakan-tindakan ini sejalan dengan yang diterapkan di seluruh Eropa, di mana Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" mengumpulkan seluruh federasi anggotanya untuk berupaya menyeragamkan pedoman perwasitan, dan dari sinilah muncul penolakan terhadap "aturan Vinicius" serta usulan untuk menghukum penjaga gawang atas tindakan mereka yang berlebihan.

Terkait teknologi asisten wasit video (VAR), Federasi Sepak Bola Eropa menegaskan bahwa fokusnya akan tertuju pada kesalahan yang jelas dan nyata, dengan mengatakan: "Teknologi asisten wasit video harus hanya turut campur dalam kasus kesalahan yang jelas dan nyata, yaitu ketika keputusan wasit secara nyata keliru atau ketika wasit melewatkan sebuah pelanggaran yang jelas. Teknologi asisten wasit video tidak bertujuan untuk mewasiti ulang pertandingan, melainkan untuk memberikan dukungan mendasar bagi para wasit, yang harus tetap menjadi pusat dari proses pengambilan keputusan."