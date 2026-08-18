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Deportivo Alaves v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

La Liga memanas lebih awal: pernyataan keras dari asosiasi wasit Spanyol

Deportivo Alaves vs Getafe
Deportivo Alaves
Getafe
LaLiga
P. Bordalas
Spanyol

Awal yang panas

Asosiasi Wasit Sepakbola Spanyol (AESAF) mengeluarkan pernyataan bernada keras pada Selasa hari ini, sebagai tanggapan atas pernyataan Jose Bordalas, direktur teknik Getafe, yang mengkritik kepemimpinan wasit usai timnya kalah dari Alaves dengan skor 3-0 pada pekan pertama Liga Spanyol.

Bordalas sebelumnya mempertanyakan cara para wasit memperlakukan timnya setelah pertandingan yang digelar di Stadion Mendizorroza tersebut, dengan menganggap bahwa Getafe "tidak diperlakukan dengan cara yang sama" dibandingkan tim-tim lain, menyusul kartu merah bagi pemainnya, Kiko Femenia, selama laga berlangsung.

Pelatih Getafe itu juga menilai bahwa keputusan pengusiran tersebut menjadi titik balik pertandingan, serta menggambarkan hasil akhir sebagai "tidak adil".

Dalam pernyataannya, yang dimuat oleh surat kabar Marca, asosiasi wasit menyampaikan kecaman dan kutukannya terhadap "nada dan sikap berlebihan" dalam pernyataan Bordalas, dengan menganggap hal itu sebagai upaya untuk membebankan tanggung jawab atas kekalahan timnya kepada sistem perwasitan.

Asosiasi tersebut juga mengecam hinaan yang ditujukan kepada wasit Manuel Jesus Oriana, yang memimpin pertandingan pertamanya di Liga Spanyol.

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Pertandingan itu menyaksikan pengusiran Kiko Femenia pada menit ke-58, setelah wasit awalnya mengeluarkan kartu kuning akibat pelanggarannya terhadap Abde Ezzalzouli, sebelum wasit video asisten (VAR) turun tangan, sehingga wasit kembali ke layar dan memutuskan untuk mengeluarkan kartu merah.

Asosiasi menegaskan komitmen para wasit untuk menerapkan aturan sesuai standar yang objektif dan adil, seraya menyebutkan bahwa tugas mereka adalah memperlakukan situasi-situasi serupa di dalam lapangan dengan cara yang sama, meski kepemimpinan wasit itu sulit dan situasi yang terjadi selama pertandingan bermacam-macam sifatnya.

Di penghujung pernyataannya, asosiasi menekankan pentingnya menghormati para wasit, sembari menuntut seluruh pihak dalam sistem sepakbola untuk bekerja sama demi membangun kompetisi yang sehat dan terhormat, serta memperkuat suasana saling memahami dan saling menghormati.

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