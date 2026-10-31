Pertandingan antara Levante dan Atletico Madrid, yang berlangsung Sabtu di Stadion "Ciutat de Valencia", menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah di La Liga, setelah wasit Ricardo de Burgos Bengoetxea tampil untuk menjelaskan sejumlah keputusan wasit yang menuai kontroversi selama laga, mengungkap alasan dibatalkannya dua gol tim Ibu Kota, pemberian kartu kepada pelatih tuan rumah Luis Castro, serta pengusiran salah satu ofisial perlengkapan Levante.

Kemunculan De Burgos, melalui saluran "Movistar", merupakan bagian dari inisiatif bersama antara La Liga, Federasi Sepak Bola Spanyol, dan serikat wasit, yang memungkinkan para wasit untuk pertama kalinya menjelaskan keputusan mereka dalam sejumlah kejadian wasit paling kontroversial, selama dua pertandingan hari ini.

Wasit mengawali pembicaraannya dengan menyampaikan pesan solidaritas kepada para korban kecelakaan Toledo dan keluarga mereka, sebelum menjelaskan duduk perkara dibatalkannya gol pertama Atletico Madrid, dengan menegaskan bahwa tim wasit awalnya membiarkan permainan berlanjut, sebelum teknologi asisten wasit video "VAR" turun tangan dan mengungkap adanya kejadian offside.

De Burgos berkata: "Ada offside yang kami biarkan permainannya berlanjut di lapangan, dan dari ruang teknologi asisten wasit video mereka memberi tahu kami bahwa sistem menunjukkan adanya offside, dan kami cukup mengoreksi permainan serta mengubah gol menjadi offside."

Mengenai gol kedua yang dibatalkan, wasit menjelaskan bahwa keputusan pembatalan diambil langsung di lapangan, sebelum teknologi video memastikan kebenarannya, seraya menambahkan: "Pada momen kedua kami mengambil keputusan di atas lapangan untuk membatalkan gol, dan sistem memastikan bahwa kami benar."

De Burgos menyinggung sanksi disipliner selama laga, menjelaskan bahwa Luis Castro mendapat kartu kuning karena melampaui batas dalam ucapannya, sementara salah satu ofisial perlengkapan Levante diusir, setelah keluhan yang berulang terkait perilakunya.

Wasit berkata: "Kami menerima beberapa keluhan, yang terakhir terkait perilaku yang tidak pantas, dan kami telah mengambil keputusan pengusiran sesuai dengan regulasi."

Wasit juga mengungkap detail kejadian saat Ivan Romero, pemain Levante, mengeluhkan bahwa dirinya terkena pukulan siku, dengan menegaskan bahwa benturan itu terjadi di belakang punggung sang pemain, dan bahwa teknologi video telah meninjau momen tersebut serta menganggapnya sebagai bagian normal dari permainan, tanpa adanya pelanggaran yang mengharuskan diambilnya tindakan wasit.