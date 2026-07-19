L’Équipe sudah benar-benar muak dengan pemain asal Prancis itu dan memberinya nilai 2: ‘Sebuah mimpi buruk’

Babak pertama yang dramatis dalam pertandingan Prancis melawan Inggris di Piala Dunia juga meninggalkan jejak di media Prancis. L’Équipe, seperti biasa, memberikan nilai penilaian, dan sama sekali tidak segan-segan dalam melakukannya.

Terutama Rayan Cherki, yang biasanya menjadi bintang kelas dunia di Manchester City, benar-benar dihujat habis-habisan oleh surat kabar olahraga tersebut. Ia, bersama empat rekan setimnya, mendapat nilai 2 untuk penampilannya.

“Dan apakah dia bermaksud untuk mengacaukan hierarki tim setelah masa persiapan? Mantan pemain Lyon ini bermain cukup baik pada sepuluh menit pertama, tetapi apa yang terjadi setelahnya seolah-olah seperti mimpi buruk: pilihan yang salah, umpan yang lambat, serta upaya bertahan yang kurang efektif.”

Selain itu, L’Équipe tidak memahami sikap ‘menyebalkan’ Cherki selama Piala Dunia ini. Selama jeda minum pertama, sang pesulap bola kembali berselisih dengan Deschamps. “Dia punya ide bagus untuk bertengkar dengan Deschamps saat jeda,” tulis surat kabar tersebut dengan nada sinis.

Cherki, bagaimanapun, bukanlah satu-satunya pemain yang mendapat nilai 2. Désiré Doué, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, dan Malo Gusto juga mendapat penilaian yang sama. Gusto adalah satu-satunya dari kelompok ini yang diizinkan tetap bermain oleh Deschamps setelah babak pertama. Hugo Guillemet, jurnalis L’Équipe, pun tidak punya kata-kata baik untuk babak pertama tim Prancis.

“Pertandingan ini benar-benar konyol. Sepertinya tidak ada persiapan sama sekali dan setiap orang bertindak sesuka hati. Rasanya seperti pertandingan lima lawan lima dengan para pemain yang sudah kehabisan tenaga dan tidak peduli lagi. Mereka sepertinya hanya menanti-nanti saat mandi,” keluhnya.

“Apakah mereka tidak merasa sedikit pun bangga? Ini Piala Dunia! Semua orang tertawa di akhir pertandingan, tapi kalian kebobolan enam gol. Mereka menghadapi dua negara teratas dan dua kali berakhir dengan kegagalan besar,” tutup Guillemet.