L'Equipe - Milan Lega Soal Maignan: Hasil Pemeriksaan Meyakinkan, Berpeluang Jadi Starter Lawan Frosinone

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Kabar baik mengenai kondisi kiper asal Prancis itu: masalah yang dialaminya tampaknya tidak serius.

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Kubu Milan lega terkait kondisi fisik kiper sekaligus kapten mereka, Mike Maignan. Ia diganti akibat nyeri pada otot adduktor saat jeda pertandingan Prancis melawan Turki tadi malam. Kiper Milan itu menjalani pemeriksaan medis rutin dan pemindaian MRI pagi ini. Hasil pemindaian tersebut melegakan, seperti dilaporkan Equipe.

BERPELUANG KEMBALI LAWAN FROSINONE - Kabar yang cukup melegakan: Maignan diperkirakan segera tersedia untuk Milan, dan kemungkinan sudah bisa tampil sebagai starter pada Minggu pukul 18.00, dalam laga liga di San Siro melawan Frosinone asuhan Massimiliano Alvini.

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HASIL PEMERIKSAAN MELEGAKAN - Pemeriksaan awal tidak menunjukkan sesuatu yang serius. Maignan merasakan nyeri setelah melakukan penyelamatan pada menit ke-35. Atas kesepakatan dengan staf tim Prancis, ia memilih untuk tidak memaksakan diri pada babak kedua dan menyerahkan posisinya kepada Guillaume Restes. Milan dipastikan akan mengistirahatkannya selama 48 jam ke depan, dan ia diperkirakan kembali beraktivitas seperti biasa pada pertengahan pekan.