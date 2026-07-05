"L'Équipe" menganalisis performa Maroko menjelang laga melawan Prancis: Dalam situasi ini, Maroko berubah menjadi "raksasa yang ganas"

Dalam analisis taktis yang mendalam, surat kabar Prancis ternama “L’Équipe” memperingatkan tim nasional negaranya tentang ancaman luar biasa yang dimiliki Maroko, lawan mereka di perempat final Piala Dunia, Kamis mendatang, sambil menegaskan bahwa “Singa Atlas” “tidak menyukai apa pun lebih dari ruang terbuka yang luas serta serangan cepat dan kuat”.

Dengan judul “Maroko, lawan Prancis berikutnya di Piala Dunia, mencintai sepak bola, tetapi lebih mencintai ruang terbuka yang luas,” surat kabar tersebut menyajikan ulasan terperinci mengenai penampilan timnas Maroko dalam kemenangan mereka atas Kanada (3-0) pada Sabtu lalu di babak 16 besar, sekaligus mengungkap karakteristik gaya permainan mereka.

“L’Équipe” mencatat kesulitan yang dialami Maroko pada babak pertama, di mana sekitar 50% permainan berlangsung di sepertiga wilayah pertahanannya meskipun menguasai bola sebesar 66,5%, dan hanya melepaskan satu tembakan ke gawang dengan tingkat ancaman 0,02, sambil memuji kecerdasan taktis pelatih Kanada, Jesse Marsh, yang menutup area tengah dan mengurung pemain Maroko di sayap.

Namun, setelah melakukan penyesuaian saat jeda, Maroko yang sesungguhnya kembali tampil di babak kedua, mampu memainkan umpan-umpan panjang dan menciptakan kedekatan di antara para penyerangnya, dengan penampilan gemilang Ezzedine Ounahi yang digambarkan surat kabar tersebut sebagai “memiliki kebebasan, dan tahu cara membahayakan di ruang-ruang terbuka”.

“L’Équipe” juga mengungkap angka-angka yang mengkhawatirkan bagi Les Bleus, di mana Maroko (sama seperti Prancis) mencetak jumlah gol terbanyak dari serangan balik di Piala Dunia dengan total 3 gol, serta termasuk di antara tim-tim yang paling berbahaya dalam serangan cepat dengan 0,33 xG (per pertandingan).

Surat kabar tersebut mencatat bahwa Maroko mungkin harus kehilangan Ismail Saibari, pemain Bayern Munich, yang ditarik keluar karena cedera saat melawan Kanada, sambil berkomentar dengan nada sarkastis: “Les Bleus tidak akan mengeluh soal itu,” terutama karena tim asuhan Didier Deschamps “terguncang” saat menghadapi peralihan pertahanan yang cepat melawan Senegal meskipun menang 3-1.

"L'Équipe" menggambarkan pertandingan ini sebagai laga yang “menarik” antara dua tim yang “suka ketika permainan terbuka”, sekaligus memperingatkan Prancis agar waspada terhadap serangan balik dan mengendalikan serangan cepat Maroko.

Surat kabar tersebut menyimpulkan pelajaran penting: “Upaya untuk menghalangi Maroko menguasai bola biasanya berarti membuka pintu bagi skenario favorit mereka,” sehingga menempatkan timnas negaranya di hadapan dilema sulit: baik membiarkan Maroko menguasai bola, atau menekan mereka dan membuka ruang-ruang yang mereka sukai—di mana mereka berubah menjadi “raksasa yang ganas”.