L’Équipe memberikan dua nilai sembilan setelah pertunjukan sepak bola yang luar biasa dalam laga PSG vs Bayern

Malam Selasa lalu menjadi momen yang sangat dinikmati oleh setiap penggemar sepak bola. Pertandingan spektakuler antara Paris Saint-Germain dan Bayern München (5-4) berlangsung seru selama 90 menit, demikian pula pendapat media Prancis.

"Football total," demikian judul L'Équipe. Surat kabar olahraga terkemuka ini menyaksikan 'dua tim terbaik Eropa' saling berhadapan di Parc des Princes, dalam pertandingan yang tak terlupakan yang 'berujung pada pertarungan fenomenal dengan intensitas dan kualitas teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya'.

Pertunjukan sepak bola itu 'mengesankan, brilian, dan menakjubkan' dan tentu saja ada sejumlah pemain kunci. L'Équipe, sebuah surat kabar yang kritis, memberikan dua nilai sembilan dalam laporan pemain.

Di kubu Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia mendapat penilaian tertinggi kedua. "Seperti biasa di Liga Champions, ini adalah pertandingan yang penuh tekad dan ketekunan," tulis majalah Prancis tersebut.

"Dia sangat agresif dalam duel-duel, terlibat pertarungan sengit dengan Dayot Upamecano, dan sering dipaksa bermain dengan punggung menghadap gawang oleh Josip Stanisic. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk menyamakan kedudukan bagi PSG, sebelum ia juga mencetak gol keduanya."

Seorang pemain Bayern juga layak mendapat nilai 9: Luís Diaz. "Dia menjadi ancaman konstan di sisi kiri dengan serangan-serangannya yang intens, sering kali memotong ke dalam," kata L'Équipe.

"Dia memaksa Marquinhos mendapat kartu kuning, mendapatkan penalti, memberikan assist kepada Michael Olise, dan mencetak gol yang indah," ringkas majalah tersebut. Olise dan Ousmane Dembélé, pencetak gol lainnya, menurut L'Équipe layak mendapat nilai 8.