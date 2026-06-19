L’Équipe membantah laporan De Telegraaf: Ajax kemungkinan harus membayar jutaan lebih untuk Henrique

Jumat pagi, Mike Verweij dari De Telegraaf melaporkan bahwa Ajax dan AS Monaco telah mencapai kesepakatan mengenai Caio Henrique dengan biaya transfer sebesar sembilan juta euro, namun L’Équipe kini melaporkan bahwa jumlah tersebut jauh lebih tinggi.

Kamis malam, Foot Mercato melaporkan bahwa Ajax tertarik pada bek kiri asal Brasil tersebut, yang sendiri ingin pindah ke Amsterdam. Setengah hari kemudian, Jordi Cruijff pun telah mencapai kesepakatan dengan Monaco. Menurut Verweij, nilai transfernya sebesar sembilan juta euro.

Namun, surat kabar Prancis tersebut memiliki informasi berbeda mengenai transfer pemain timnas Brasil tersebut. Menurut L’Équipe, jumlahnya bukan sembilan juta euro, melainkan sepuluh juta euro tanpa termasuk bonus.

Selain itu, Monaco dikabarkan akan menerima tiga juta euro sebagai bonus. Klub Prancis tersebut juga dilaporkan telah menyepakati persentase bagi hasil sebesar 25 persen dari penjualan kembali sang bek sayap. Dengan demikian, menurut L’Équipe, nilai transfer yang mungkin tercapai jauh lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan De Telegraaf pada pagi hari tadi.

Ajax kini harus mencapai kesepakatan dengan sang pemain sendiri. Pembicaraan sedang berlangsung mengenai kontrak hingga pertengahan 2029 atau 2030.

Henrique sendiri sangat ingin pindah ke Amsterdam. Ia merasa bisa kembali menarik perhatian pelatih timnas Carlo Ancelotti saat bermain di Ajax. Sebelumnya, ia telah tampil dalam lima pertandingan internasional untuk Brasil.

Bek kiri ini bergabung dari Atlético Madrid pada musim panas 2020 dan sejak itu menjadi pemain andalan di Stade Louis II. Secara total, ia telah tampil dalam 211 pertandingan untuk Monaco, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan 41 assist.