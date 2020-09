Kylian Mbappe Positif Terjangkit Virus Corona

Penyerang dan timnas Prancis, Kylian Mbappe (21 tahun), dinyatakan positif terpapar virus corona pada Senin (7/9) waktu setempat.

Hal itu dipastikan otoritas Sepak Bola Prancis melalui akun Twitter resmi timnas Prancis, Selasa (8/9) dini hari WIB.

Kylian Mbappé will miss the game against . His COVID-19 test - carried out by UEFA this morning - was positive, and he was isolated from the rest of the squad. pic.twitter.com/raCQsopF3R