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Penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, memicu insiden diplomatik besar setelah video dirinya bercanda tentang seorang tokoh sejarah Tiongkok viral. Kontroversi itu telah membuat pemain tim nasional Prancis tersebut kehilangan dua kontrak sponsor bernilai besar, sementara pemerintah Tiongkok kini mengeluarkan tanggapan resmi atas reaksi keras yang muncul.

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Mbappe menuai kecaman besar di China

Mbappe kini berada di tengah kontroversi internasional yang berkembang pesat. Penyerang Madrid itu kehilangan dua kerja sama komersial besar di China setelah kemunculannya baru-baru ini di media sosial menyinggung para penggemar di negara tersebut.

Merek asal China, Dongpeng dan Mengniu, secara resmi mengakhiri kerja sama bernilai besar mereka dengan pemain timnas Prancis itu. Reaksi cepat dari kedua mitra komersial tersebut dipicu langsung oleh video siaran yang memperlihatkan sang pemain bereaksi terhadap gambar mantan pemimpin China, Mao Zedong.

Pemerintah China keluarkan pernyataan resmi

Situasi ini dengan cepat berkembang dari kegaduhan di media sosial menjadi urusan diplomatik. Otoritas China kini menanggapi situasi tersebut secara langsung dan dengan tegas membela kemarahan publik yang meluas terhadap pesepakbola itu di seluruh negeri. Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, berbicara panjang lebar mengenai insiden tersebut dalam pengarahan pers resmi pada Selasa.

"Setiap perkataan atau tindakan yang melukai perasaan rakyat China tentu mendapat penolakan bersama dari seluruh masyarakat China," kata Jiakun kepada wartawan, seperti dikutip MadeInFoot.

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Asal mula video viral tersebut

Kontroversi ini bermula saat sebuah episode acara daring 'The Bridge' disiarkan. Dalam acara tersebut, Mbappe terlihat tertawa melihat montase internet yang telah banyak disunting dan menempatkan wajahnya di atas wajah mantan pemimpin China itu.

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Cuplikan singkat tersebut langsung memicu reaksi keras dan meluas di berbagai platform media sosial China. Warga segera mengungkapkan kekecewaan mendalam atas apa yang mereka anggap sebagai sikap sangat tidak hormat terhadap seorang tokoh sejarah terkemuka.

Situasi ini menandai masa yang sangat sulit di luar lapangan bagi penyerang bintang tersebut. Sang penyerang baru-baru ini menempati posisi kedua dalam peringkat Ballon d'Or terbaru, tetapi kini menghadapi kerusakan reputasi yang serius di salah satu pasar global paling menguntungkan.

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Menghadapi dampak komersial

Mbappe dan para perwakilan hubungan masyarakatnya kini harus menangani dampak serius dari perselisihan diplomatik yang tak terduga ini dengan hati-hati. Hilangnya dukungan finansial yang besar dari perusahaan-perusahaan raksasa seperti Dongpeng dan Mengniu menjadi pukulan telak bagi keseluruhan portofolio komersialnya di Asia.

Belum diketahui apakah sang pemain akan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan resmi untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat. Untuk saat ini, sang penyerang harus berusaha menjaga fokusnya pada sepakbola meski citranya tengah menjadi sorotan tajam. Real Madrid akan mengharapkan penyerang bintangnya terus memberikan hasil positif di lapangan, sementara tim manajemennya bekerja tanpa lelah untuk membatasi dampak di luar lapangan.