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Sydney Jordan

Diterjemahkan oleh

Kylian Mbappé naik ke jet pribadi rahasia milik klub raksasa Liga Premier untuk melakukan negosiasi

K. Mbappe
Liverpool

Jürgen Klopp telah mengungkapkan betapa dekatnya Liverpool dengan merekrut Kylian Mbappé. Pada tahun 2016, pelatih asal Jerman itu berusaha mendatangkan pemain Prancis yang saat itu berusia tujuh belas tahun dari AS Monaco.

Liverpool rela melakukan apa saja untuk mendatangkan Mbappé ke klub. “Dia adalah ‘non-transfer’ termahal yang pernah dilakukan Liverpool,” kata Klopp mengenai hal itu. “Kami terbang dari Blackpool ke Nice, dan di sana seluruh keluarga Mbappé naik ke pesawat jet pribadi berukuran lima kamar. Itu sungguh luar biasa.”

Negosiasi tersebut sangat istimewa. “Kami menjadikannya momen yang luar biasa. Kami terbang berkeliling, berbincang dengan keluarganya, dan menikmati hidangan lezat,” kata calon pelatih nasional Jerman tersebut.

Pembicaraan tersebut dijaga kerahasiaannya dengan ketat dan klub-klub lain dilarang mengetahui adanya negosiasi antara Liverpool dan Mbappé. “Kami tidak boleh terlihat. Dan kemudian dia pindah ke Paris Saint-Germain...”

Pemain asal Prancis itu dipinjamkan ke PSG pada musim 2017/18, kemudian dibeli secara permanen setelah satu musim. Mbappé akhirnya bermain selama tujuh tahun di ibu kota Prancis, hingga ia pindah ke ibu kota Spanyol dan bergabung dengan Real Madrid.

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Setelah pertandingan Prancis – Maroko (2-0), Klopp dan Mbappé saling menemui. Setelah berpelukan, keduanya berbincang sebentar dan kemudian melambaikan tangan ke arah tribun, di mana kemungkinan besar keluarga sang penyerang sedang duduk. Klopp kemudian menunjukkan senyum khasnya dan meniupkan ciuman ke arah tribun Gillette Stadium di Foxborough.



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