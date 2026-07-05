Kylian Mbappé merasa jijik dengan gaya permainan Paraguay: 'Kami juga bisa bermain kotor'

Kylian Mbappé dan Rayan Cherki secara tegas mengomentari lawan mereka, Paraguay, pada Sabtu lalu setelah kemenangan Prancis. Tim asal Amerika Selatan itu melakukan banyak pelanggaran kasar, namun sama sekali tidak mendapat kartu kuning dan akhirnya tersingkir setelah kalah 1-0.

Hampir tidak ada seorang pun di tim Paraguay yang menahan diri dari permainan kasar yang menjadi ciri khas para pemain asuhan pelatih nasional Gustavo Alfaro. Di antaranya, Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, dan mantan pemain Getafe, Omar Alderete, menonjol dalam hal negatif.

Prancis sebagian besar tetap tenang, meski pada akhirnya negara itu menerima tiga kartu kuning, dibandingkan dengan nol untuk Paraguay. Hal itu terjadi meskipun ada beberapa sikutan, provokasi berulang, akting berlebihan, dan menekan sepatu ke tulang kering Mbappé.

"Kami telah menunjukkan kepada Paraguay bahwa jika mereka ingin bermain kotor, kami juga bisa melakukannya," kata Mbappé. "Jika mereka menyuruh kami pergi, kami akan membalas dengan kata-kata yang sama. Paraguay tidak datang ke sini untuk bermain sepak bola, tetapi kami telah menunjukkan bagaimana cara melakukannya."

“Jika kami harus menyingsingkan lengan baju, kami pun akan melakukannya. Mereka mengira kami akan bermain dengan setelan jas, tapi kami juga bisa bermain sepak bola dengan cara yang kotor. Kami telah menunjukkan bahwa kami bukan hanya tim yang bisa bermain sepak bola menyerang,” kata Mbappé.

Rekan setimnya, Rayan Cherki, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya selama pertandingan. “Saya tidak mengerti bagaimana Paraguay bisa melakukan tiga puluh pelanggaran tanpa mendapat kartu kuning.”

“Hari ini kami tunjukkan kepada semua orang yang ingin berperang melawan kami bahwa kami sudah siap,” kata Cherki. Setelah pertandingan usai, Prancis melampiaskan kekesalan mereka dengan merayakan kemenangan secara berlebihan tepat di depan para pemain Paraguay. Hal itu memicu keributan kecil, yang cukup cepat mereda.