Kylian Mbappé menggeser Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dan membawa Prancis meraih kemenangan atas Senegal di Piala Dunia

Prancis berhasil memenangkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia. Di babak pertama, Les Bleus mengalami kesulitan besar menghadapi Senegal, namun setelah jeda, keunggulan kelas mereka akhirnya terlihat. Kylian Mbappé menjadi bintang utama dalam kemenangan 3-1 tersebut dengan mencetak dua gol, sekaligus melampaui Olivier Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis.

Pelatih kepala Didier Deschamps menghadapi “masalah mewah” dalam pemilihan skuadnya, terutama di lini depan, sehingga Rayan Cherki menjadi korban. Tim Prancis menurunkan Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, dan Mbappé sebagai starter.

Setidaknya, mereka tidak mampu menunjukkan performa yang meyakinkan di babak pertama. Senegal justru menguasai permainan dan menciptakan peluang-peluang terbaik. Peluang pertama datang dari Nicolas Jackson, yang melepaskan tendangan keras yang membentur tiang gawang, lalu bola meluncur melewati garis gawang setelah memantul dari tumit Mike Maignan.

Menjelang akhir babak pertama, Senegal kembali mendapat peluang emas untuk mencetak gol pembuka, tetapi Ismaïla Sarr kurang akurat dan tendangannya dari jarak dekat melambung di atas gawang. Dengan demikian, kedua tim memasuki jeda dengan skor 0-0.

Setelah jeda, kita menyaksikan peluang demi peluang. Baik Mbappé maupun Olise mendapat ruang bebas di depan gawang, tetapi dua kali Edouard Mendy melakukan penyelamatan gemilang. Di sisi lain, Senegal mengancam melalui serangan balik yang dipimpin Jackson.

Setelah hampir satu jam pertandingan, Prancis akhirnya merasa telah menemukan celah: setelah Mbappé tampak dijatuhkan oleh Sadio Mané di dalam kotak penalti, wasit Alireza Faghani dipanggil ke layar oleh VAR. Namun, setelah meninjau tayangan ulang, diputuskan bahwa kontak tersebut ‘dipicu’ oleh Mbappé sendiri.

Jadi, tidak ada tendangan penalti untuk Prancis, tetapi beberapa menit kemudian gol pun tercipta. Olise memberikan umpan terobosan yang brilian kepada Mbappé, yang langsung menyelesaikannya: 1-0. Jackson seketika setelah skor 1-0 berpikir telah mencetak gol penyama kedudukan, tetapi golnya dianulir karena offside.

Di menit-menit akhir, ruang gerak semakin terbuka dan Prancis berhasil memanfaatkannya: Bradley Barcola, berkat umpan brilian dari Adrien Rabiot, berhadapan satu lawan satu dengan Mendy dan dengan tenang melambungkan bola melewati kiper: 2-0.

Ibrahim Mbaye sempat menghidupkan kembali ketegangan dengan gol indah yang membuat skor menjadi 2-1 pada menit ke-95, tetapi tak lama setelah itu Mbappé memberikan pukulan telak dengan tendangan yang benar-benar menakjubkan: 3-1. Itu adalah gol ke-58 bagi sang penyerang bersama tim nasional Prancis, yang membuatnya melampaui Giroud sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di tim nasional. Selain itu, Mbappé kini telah mencetak 14 gol di Piala Dunia.