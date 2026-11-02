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Seorang penggemar cilik Racing Santander mendapat kejutan tak terlupakan setelah tanpa sengaja terkena bola hasil tembakan Aurelien Tchouameni. Kylian Mbappe dan gelandang asal Prancis itu memastikan bocah berusia empat tahun tersebut meninggalkan El Sardinero sambil tersenyum dengan memberinya kaus bertanda tangan dan melontarkan lelucon yang menghibur.

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Kepanikan sesaat di El Sardinero

Seorang penggemar Racing berusia empat tahun mengalami kejadian menakutkan sesaat saat timnya menghadapi Real Madrid di Liga, sebelum mendapat kejutan mengharukan seusai pertandingan. Maximo terkena tembakan Tchouameni yang melenceng pada babak kedua.

Insiden itu terjadi tak lama setelah jeda, ketika tim asuhan Jose Mourinho sudah unggul meyakinkan 3-0 atas tuan rumah. Tchouameni melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan dari jauh di luar kotak penalti, tetapi bola melambung tinggi di atas mistar.

Sayangnya bagi penonton cilik itu, bola meluncur langsung ke tribun dan mengenainya. Benturan yang tak terduga itu membuat bocah empat tahun tersebut menangis di samping keluarganya yang cemas.

Mbappe menggoda rekan setimnya di Madrid

Namun, tangis itu segera berubah menjadi kegembiraan setelah peluit akhir, ketika Maximo dan ayahnya diundang masuk ke fasilitas stadion. Tchouameni secara langsung meminta maaf atas tembakannya yang melenceng dan memberikan kaus Real Madrid bertanda tangan kepada penggemar cilik itu.

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Momen paling berkesan malam itu datang tak lama kemudian, ketika Mbappe melewati keduanya di koridor. Penyerang asal Prancis itu langsung berhenti untuk menyapa Maximo dan menanyakan keadaannya setelah mendengar bocah itu memanggil namanya.

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Mbappe kemudian mencairkan suasana dengan bercanda soal kemampuan menembak rekan senegaranya. “Salah Tchouameni, ya? Tchouameni tidak bisa menembak! Kamu baik-baik saja?” canda Mbappe, sebelum bertos dan berfoto bersama Maximo yang kegirangan.

Kesetiaan keluarga yang terbagi antara dua klub

Ayah Maximo mengungkapkan bahwa keluarganya sangat menyayangi kedua klub, sehingga pertemuan seusai laga itu terasa semakin istimewa. Berbicara kepada Real Madrid TV, ia menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas perhatian para pemain.

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“Maximo baik-baik saja, tadi hanya sempat membuat kami takut, ya? Kami sangat berterima kasih atas perhatian mereka. Diundang ke sini saja sudah merupakan perhatian yang luar biasa,” jelas ayahnya. “Hati kami sedikit terbagi. Kami penggemar berat Madrid, tetapi kalau menyangkut tanah kelahiran kami... tanah kelahiran tetap yang utama.”

Ia juga menceritakan kebetulan luar biasa yang menghubungkan putranya dengan klub raksasa Spanyol itu. “Namun, selalu ada keinginan kecil di hati kami agar Madrid juga menang,” tambahnya. “Madrid sangat berarti bagi kami. Bahkan, Maximo lahir pada hari kami menjuarai Liga Champions untuk ke-14 kalinya.”

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Bersiap menghadapi kompetisi Eropa

Skuad Mourinho kini akan mengalihkan fokus ke Liga Champions, dengan pertandingan melawan AEK menanti pada Rabu. Setelah itu, Madrid akan bertandang ke Valencia untuk laga Liga berikutnya.