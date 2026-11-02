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Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Kylian Mbappe mengejek Aurelien Tchouameni setelah tembakan melenceng bintang Real Madrid itu mengenai seorang penggemar cilik

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Seorang penggemar cilik Racing Santander mendapat kejutan tak terlupakan setelah tanpa sengaja terkena bola hasil tembakan Aurelien Tchouameni. Kylian Mbappe dan gelandang asal Prancis itu memastikan bocah berusia empat tahun tersebut meninggalkan El Sardinero sambil tersenyum dengan memberinya kaus bertanda tangan dan melontarkan lelucon yang menghibur.

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Kepanikan sesaat di El Sardinero

Seorang penggemar Racing berusia empat tahun mengalami kejadian menakutkan sesaat saat timnya menghadapi Real Madrid di Liga, sebelum mendapat kejutan mengharukan seusai pertandingan. Maximo terkena tembakan Tchouameni yang melenceng pada babak kedua.

Insiden itu terjadi tak lama setelah jeda, ketika tim asuhan Jose Mourinho sudah unggul meyakinkan 3-0 atas tuan rumah. Tchouameni melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan dari jauh di luar kotak penalti, tetapi bola melambung tinggi di atas mistar.

Sayangnya bagi penonton cilik itu, bola meluncur langsung ke tribun dan mengenainya. Benturan yang tak terduga itu membuat bocah empat tahun tersebut menangis di samping keluarganya yang cemas.

Mbappe menggoda rekan setimnya di Madrid

Namun, tangis itu segera berubah menjadi kegembiraan setelah peluit akhir, ketika Maximo dan ayahnya diundang masuk ke fasilitas stadion. Tchouameni secara langsung meminta maaf atas tembakannya yang melenceng dan memberikan kaus Real Madrid bertanda tangan kepada penggemar cilik itu.

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Momen paling berkesan malam itu datang tak lama kemudian, ketika Mbappe melewati keduanya di koridor. Penyerang asal Prancis itu langsung berhenti untuk menyapa Maximo dan menanyakan keadaannya setelah mendengar bocah itu memanggil namanya.

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Mbappe kemudian mencairkan suasana dengan bercanda soal kemampuan menembak rekan senegaranya. “Salah Tchouameni, ya? Tchouameni tidak bisa menembak! Kamu baik-baik saja?” canda Mbappe, sebelum bertos dan berfoto bersama Maximo yang kegirangan.

Kesetiaan keluarga yang terbagi antara dua klub

Ayah Maximo mengungkapkan bahwa keluarganya sangat menyayangi kedua klub, sehingga pertemuan seusai laga itu terasa semakin istimewa. Berbicara kepada Real Madrid TV, ia menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas perhatian para pemain.

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“Maximo baik-baik saja, tadi hanya sempat membuat kami takut, ya? Kami sangat berterima kasih atas perhatian mereka. Diundang ke sini saja sudah merupakan perhatian yang luar biasa,” jelas ayahnya. “Hati kami sedikit terbagi. Kami penggemar berat Madrid, tetapi kalau menyangkut tanah kelahiran kami... tanah kelahiran tetap yang utama.”

Ia juga menceritakan kebetulan luar biasa yang menghubungkan putranya dengan klub raksasa Spanyol itu. “Namun, selalu ada keinginan kecil di hati kami agar Madrid juga menang,” tambahnya. “Madrid sangat berarti bagi kami. Bahkan, Maximo lahir pada hari kami menjuarai Liga Champions untuk ke-14 kalinya.”

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Bersiap menghadapi kompetisi Eropa

Skuad Mourinho kini akan mengalihkan fokus ke Liga Champions, dengan pertandingan melawan AEK menanti pada Rabu. Setelah itu, Madrid akan bertandang ke Valencia untuk laga Liga berikutnya.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo