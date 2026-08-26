Real Madrid juga memenangi laga kedua LaLiga musim ini. Di Santiago Bernabéu, tim asuhan José Mourinho menang 4-1 atas Real Sociedad, antara lain berkat hat-trick Kylian Mbappé.

Banyak klub sudah memainkan pertandingan pertama mereka di LaLiga musim baru pada akhir pekan 15 dan 16 Agustus. Namun, Real Madrid dan FC Barcelona termasuk yang diizinkan menunda laga tersebut hingga pekan ini, agar para pemain yang ambil bagian di Piala Dunia bisa mendapat tambahan waktu istirahat.

Sama seperti akhir pekan lalu, ketika Real Madrid menang 1-2 atas Espanyol pada saat-saat terakhir, Denzel Dumfries kembali mendapat tempat di starting XI pada Rabu malam. Hal yang sama juga berlaku untuk nama-nama besar lain seperti Mbappé, Jude Bellingham, dan Vinícius Júnior.

Setelah para pemenang Piala Dunia, Marc Cucurella (Real Madrid) dan Mikel Oyarzabal (Sociedad), memperlihatkan trofi juara dunia yang mereka menangi musim panas ini di Santiago Bernabéu, babak pertama dimulai dengan peluang bagi kedua tim.

Kedua kiper mampu menggagalkan peluang dari Mbappé, Vinícius, dan Oyarzabal. Lalu sepuluh menit sebelum turun minum, tendangan keras Sergio Gómez hanya melenceng tipis. Kedua tim tampak akan menuju ruang ganti tanpa gol, tetapi dalam lima menit terakhir babak pertama tiba-tiba tercipta dua gol.

Pertama, Mbappé mencetak gol untuk membawa skor menjadi 1-0, setelah mengecoh lawan langsungnya usai menerima umpan bagus dari Federico Valverde dan melepaskan tembakan keras ke gawang. Beberapa menit kemudian, Luka Susic menempatkan bola yang datang ke kakinya dengan sedikit keberuntungan ke pojok jauh: 1-1.

Setelah Mbappé menyia-nyiakan peluang besar untuk membawa skor menjadi 2-1 di babak kedua, ia akhirnya mencetak gol usai kombinasi dengan Bellingham. Setelah itu, Real Madrid makin menjauh. Vinícius menceploskan bola untuk gol 3-1 setelah kerja bagus dari Bellingham, dan Mbappé mencungkil bola untuk gol 4-1: hat-trick pun lengkap. Gol 5-1 dari Brahim Díaz kemudian dianulir karena offside.