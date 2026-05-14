Kylian Mbappé langsung tampil gemilang dalam penampilan perdananya bersama Real Madrid, yang berhasil mengalahkan tim juru kunci

Real Madrid telah bangkit dari kekalahan dalam El Clásico melawan FC Barcelona. Pada Kamis malam, tim asuhan Álvaro Arbeloa itu menang 2-0 atas Real Oviedo yang sudah terdegradasi, berkat gol-gol dari Gonzalo García dan Jude Bellingham. Dengan hasil ini, Real Madrid, yang dipastikan finis di posisi kedua, kini mengoleksi 80 poin di LaLiga.

Kylian Mbappé, yang baru pulih dari cedera, memulai pertandingan dari bangku cadangan tim tuan rumah. Federico Valverde masih absen karena cedera kepala yang dialaminya saat berselisih dengan Aurélien Tchouaméni, sementara Eduardo Camavinga—yang sebelumnya pada Kamis tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Prancis—tetap masuk dalam starting line-up.

Pertandingan membutuhkan waktu untuk memanas, namun seiring berjalannya babak pertama, Real Madrid semakin sering menciptakan peluang. Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Brahim Díaz, Vinicius Júnior, dan Camavinga semuanya gagal memanfaatkan peluang untuk mencetak gol pembuka. Di sisi lain, Oviedo nyaris unggul secara mengejutkan saat Nacho Vidal melepaskan tembakan dari jarak dekat yang melambung di atas gawang.

Kedua tim tampaknya akan kembali ke ruang ganti tanpa gol di babak pertama, tetapi tepat sebelum jeda, García mengubah segalanya. Penyerang berusia 22 tahun itu memanfaatkan kesalahan Oviedo dengan menendang bola dari posisi berputar: 1-0.

Mungkin momen puncak pertandingan terjadi pada menit ke-55. Santi Cazorla, yang kini berusia 41 tahun dan tampaknya akan pensiun sebagai pemain sepak bola profesional setelah musim ini, masuk sebagai pemain pengganti untuk Oviedo, klub masa kecilnya. Hal itu memicu sorakan meriah di seluruh Bernabéu.

Pada fase berikutnya, Oviedo mendapat dua peluang bagus untuk menyamakan kedudukan melalui Alberto Reina dan Vidal. Namun, gol tersebut tak kunjung tercipta. Di pihak Real Madrid, Álvaro Carreras melihat kiper Aarón Escandell melakukan penyelamatan.

Dua puluh menit menjelang akhir pertandingan, Mbappé yang baru pulih dari cedera masuk ke lapangan, namun para penggemar Real Madrid tidak terlalu senang dengan hal itu: sang bintang top itu disambut dengan sorakan keras dari penonton. Meski demikian, ia terbukti berperan penting bagi timnya, karena lewat sebuah umpan, ia memungkinkan Bellingham mencetak gol ke-2 ke sudut jauh gawang. Skor tersebut pun menjadi skor akhir.