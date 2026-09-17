Kylian Mbappé: "Jika Anda ingin menjadi bagian dari sejarah sepak bola, Anda harus suatu hari bermain untuk Real Madrid"

Kylian Mbappé dalam wawancara panjang dengan Diario AS merefleksikan dua tahun pertamanya bersama Real Madrid. Penyerang Prancis itu menyatakan antara lain bahwa ia menemukan 'lebih banyak ketenangan' di ibu kota Spanyol dan bahwa ia 'ingin mengenal budaya yang berbeda'.

Mbappé bergabung secara gratis pada musim panas 2024 dari Paris Saint-Germain, ketika ia, yang sangat mengecewakan antara lain pemilik klub Nasser Al-Khelaïfi, menolak memperpanjang kontraknya yang akan habis.

Sejauh ini, catatannya di Spanyol adalah 94 gol dan 14 assist dalam 110 pertandingan. Musim ini ia juga memulai dengan sangat baik lewat delapan gol dan dua assist hanya dalam tujuh pertandingan.

Mbappé, yang sejak dulu merupakan penggemar besar Real Madrid dan bintang saat itu Cristiano Ronaldo, mengatakan bahwa klub elite tersebut 'masih memberinya perasaan yang sama seperti bocah kecil yang bermimpi bermain di sini'.

"Saya berharap bermain untuk klub terbaik di dunia dan mendapat sambutan hangat dari fans Real Madrid di seluruh dunia. Saat saya tiba di sini, saya sudah punya status tertentu, tetapi ketika Anda menjadi pemain Real Madrid, Anda mencapai level yang berbeda, level yang lebih tinggi," kata Mbappé.

"Saya percaya bahwa jika Anda ingin menjadi bagian dari sejarah sepak bola, Anda harus bermain untuk Real Madrid," lanjut sang penyerang, yang di sana 'menemukan lebih banyak ketenangan'. "Saya ingin mengenal budaya baru dan cepat beradaptasi dengan budaya Spanyol. Tentu saja saya masih harus sedikit menyesuaikan diri, tetapi saya pikir semuanya menjadi lebih baik setiap hari."

"Saya belum pernah mengalami satu momen pun di sini ketika saya merasa tidak bahagia. Hanya di awal, ketika saya belum punya tempat tinggal sendiri. Jika Anda tidak punya tempat sendiri, Anda merasa asing. Anda selalu rindu untuk pulang, untuk bersama keluarga. Begitu saya punya tempat sendiri, saya selalu bahagia di Madrid dan di Spanyol."

Mbappé juga mengatakan bahwa klub, kota, dan negara itu memenuhi ekspektasinya. "Ya, seratus persen. Tidak kurang satu persen pun dari yang saya harapkan. Bermain setiap pekan di Bernabéu adalah sebuah keistimewaan. Begitu besar dukungan dari para fans. Di Spanyol saya menemukan sesuatu yang tidak saya duga. Saya mendapat dukungan dari seluruh Spanyol. Saya benar-benar senang di sini."

"Itu adalah pertama kalinya saya meninggalkan negara saya dan itu adalah momen penting dalam hidup saya. Saya sangat senang telah mengambil keputusan ini. Bermain di Bernabéu selalu mendebarkan karena status legendaris dan sejarahnya. Setiap pertandingan adalah peluang baru," ujar Mbappé, yang kini mengalihkan fokus ke hari Minggu. Saat itu derby yang selalu panas di Metropolitano melawan Atlético Madrid akan digelar.



