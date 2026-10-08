Menurut laporan tersebut, terutama perilaku sang superstar sejak cederanya pada laga pertama Nations League di Madrid yang membuat sejumlah pihak geram. Secara internal, muncul kesan bahwa Mbappe menempatkan kepentingan pribadinya di atas tujuan klub. Misalnya, ia disebut lebih mementingkan kemenangan Ballon d'Or daripada kesuksesan tim.

"Setelah lebih dari dua tahun, muncul kesan bahwa dia masih belum memahami bagaimana Real dan lingkungannya bekerja serta bagaimana dia harus bersikap di sana," demikian kutipan sumber internal anonim yang dimuat L’Equipe : "Dia mendapat nasihat yang sangat buruk, dan dari sisi citra, itu merugikan semua pihak, baik dirinya sendiri maupun klub."

Penampilan publik terbarunya juga disebut memicu kritik terhadap dirinya di Real. Dalam wawancara dengan France Football, penyelenggara pemilihan Ballon d'Or, pemain berusia 27 tahun itu kembali mempromosikan dirinya dan peluangnya untuk meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dunia. "Ini tahun yang bagus untuk memenanginya," kata Mbappe.

Kylian Mbappe bikin Real Madrid heran lewat tur sepeda

Pemain timnas Prancis itu mengalami peregangan berlebih pada kapsul posterior sendi lutut kirinya saat Prancis menang 1-0 atas Turki dan sejak itu menjalani rehabilitasi. Namun setelahnya, ia justru memicu keheranan lewat sejumlah tindakannya. Mbappe tertangkap kamera saat mengunjungi klub malam di Paris pekan lalu. Perhatian yang lebih besar kemudian muncul setelah tur sepeda di Swiss, yang dipublikasikan sendiri oleh sang penyerang di Instagram.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Yang membuatnya makin sensitif: pelatih Real, Jose Mourinho, belum lama sebelumnya sudah memperingatkan soal aktivitas waktu luang semacam itu dari para pemainnya dalam podcast "Bet It Drives". "Sayangnya, seorang pesepakbola tidak bisa bersepeda. Bahkan jika dia melakukannya diam-diam di belakang klub. Kontraknya tidak penting bagi saya, saya memperhatikan seberapa serius sang pemain menjalani pekerjaannya," ujar Mourinho. Jatuh dari sepeda bisa membuat seorang pemain absen dalam beberapa pertandingan atau bahkan mengalami cedera serius. "Mungkin Anda hanya mengalami memar, tetapi memar itu menghalangi Anda untuk berada dalam performa terbaik," lanjut sang pelatih.

Tur sepeda itu juga dinilai kritis di lanskap media Spanyol. Jurnalis Antonio Romero menyampaikan pendapatnya soal kasus tersebut di Cadena SER: "Mbappe menikmati statusnya sebagai penyerang bintang Real Madrid, tetapi juga merasa dia bisa melakukan apa pun yang dia mau. Seseorang harus mengatakan kepadanya: Ini bukan Mbappe FC, ini Real Madrid."

Getty Images

Setelah cedera: Kapan Kylian Mbappe diperkirakan bisa bermain lagi?

Secara olahraga, situasi Mbappe kini bisa kembali mereda. Pada Rabu, pemain Prancis itu kembali berlatih bersama tim. Karena itu, peluang tampil melawan FC Villarreal pada Sabtu di LaLiga sangat terbuka.

Secara individu, Mbappe memang memulai musim ini dengan sangat baik. Dalam delapan pertandingan kompetitif, pemain 27 tahun itu sudah membukukan delapan gol dan dua assist. Namun sebagai tim, Real Madrid masih belum tampil meyakinkan.

Los Blancos saat ini hanya menempati peringkat keempat klasemen dan sudah tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen FC Barcelona. Selain itu, tampaknya masih ada masalah di dalam ruang ganti. Jurnalis Anton Meana mengatakan dalam program "El Larguero" di Cadena SER bahwa ini adalah situasi yang sebelumnya juga gagal diatasi oleh pendahulu Mourinho, Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa. "Satu-satunya masalah adalah suasana di ruang ganti masih sama dinginnya seperti lima bulan lalu," kata Meana.