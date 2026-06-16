Kylian Mbappé dijatuhi sanksi larangan bermain oleh Didier Deschamps setelah mendapat kartu merah dari FIFA

Kylian Mbappé tidak hadir dalam konferensi pers timnas Prancis pada hari Senin. Kapten Les Bleus tersebut ternyata tidak hadir karena dilarang oleh pelatih kepala Didier Deschamps.

Pada konferensi pers sehari sebelum pertandingan, biasanya kapten duduk di samping pelatih nasional untuk menjawab pertanyaan para jurnalis, meskipun hal itu tidak wajib.

Menurut L'Équipe, sebenarnya Mbappé memang direncanakan untuk duduk di samping pelatih nasional Didier Deschamps, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pertandingan melawan Senegal.

Konferensi pers tersebut diadakan di MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Stadion tersebut terletak sekitar dua puluh menit berkendara dari kompleks latihan New York Red Bulls, tempat tim Prancis bermarkas.

Namun, Deschamps tidak ingin membebani pemain bintang Mbappé dengan perjalanan hanya untuk konferensi pers, sehingga ia mengajukan permohonan melalui Asosiasi Sepak Bola Prancis (FFF) kepada FIFA agar konferensi pers tersebut diadakan di kompleks latihan New York Red Bulls.

Namun, FIFA menolak permintaan tersebut, sehingga Deschamps memutuskan untuk melarang Mbappé pergi ke MetLife Stadium. N'Golo Kanté akhirnya ditunjuk untuk menjawab pertanyaan media bersama pelatih kepala.

Prancis akan memulai Piala Dunia pada Selasa pukul 21.00 (waktu Belanda) melawan Senegal. Pada 22 Juni, tim yang diunggulkan ini akan menghadapi Irak, dan empat hari kemudian akan berhadapan dengan Norwegia yang diperkuat Erling Haaland.



