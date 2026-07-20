L'Equipe melaporkan adanya perselisihan sengit antara kapten Kylian Mbappe dan Philippe Diallo, yang menjabat sebagai presiden Asosiasi Sepak Bola Prancis, menjelang turnamen tersebut. Penyebab perselisihan tersebut dilaporkan adalah perbedaan pandangan mengenai bonus pemain untuk Piala Dunia.

Diallo dilaporkan bersikeras agar pembayaran bonus kepada Mbappe dan rekan-rekannya baru diberikan mulai dari babak semifinal. Para bintang tim tersebut tampaknya sangat kesal dengan hal ini, selain itu juga dilaporkan terjadi perselisihan mengenai ruang pendingin khusus. Ruang tersebut diminta oleh para pemain, namun federasi hanya menyediakannya dengan enggan dan baru setelah mendapat kritik tajam dari tim.

Sebagai alasan atas sikap menahan diri tersebut, Diallo dilaporkan menyebutkan kebijakan penghematan yang ditetapkan sendiri oleh Federasi Sepak Bola Prancis. Namun, hal yang membuat para pemain heran adalah: meskipun demikian, federasi tetap mengirimkan delegasinya ke AS dengan tiket kelas satu senilai total 120.000 euro. Sebaliknya, keluarga para pemain dilaporkan hampir tidak menerima dukungan apa pun dari federasi untuk perjalanan mereka ke turnamen tersebut.

Prancis: Zinedine Zidane dikabarkan akan menggantikan Didier Deschamps

Sejalan dengan perselisihan antara para pemain dan pejabat federasi, pelatih tim nasional yang akan mengundurkan diri, Didier Deschamps, menyebut adanya “lingkungan yang tak tertahankan” setelah kekalahan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris (4:6) pada hari Sabtu. Dari segi olahraga murni, Piala Dunia ini pun berakhir mengecewakan bagi Les Bleus; di semifinal, mereka tak berdaya saat kalah 0:2 dari Spanyol yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia.

Namun, Prancis akan melangkah ke masa depan dengan pelatih baru. Deschamps mengundurkan diri dari jabatannya setelah 14 tahun, termasuk kemenangan di Piala Dunia 2018, dan menurut kabar yang beredar, Zinedine Zidane siap menggantikannya.