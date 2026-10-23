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Kyle Walker terpaksa menjelaskan komentarnya secara terbuka setelah muncul sindiran kontroversial mengenai tato Manchester City miliknya. Bek sayap veteran yang kini bermain di Championship itu merasa perlu memperjelas sikapnya setelah reaksi awalnya terhadap keputusan terbaru Liga Primer memicu kegaduhan di kalangan suporter.

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Walker tarik kembali pernyataan soal menghapus tato

Pemain berusia 36 tahun itu baru-baru ini memicu kontroversi dalam wawancara radio ketika ditanya tentang keputusan komisi independen yang menyatakan Manchester City bersalah melanggar aturan keuangan Premier League. Putusan yang mencakup periode sembilan musim itu membayangi pencapaian bersejarah klub dan memunculkan pertanyaan tentang keabsahan kesuksesannya. City saat ini tengah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Selama membela City di Stadion Etihad antara 2017 dan 2025, Walker meraih 15 gelar utama, termasuk enam gelar liga. Untuk mengenang era keemasan itu, bek veteran tersebut membuat sejumlah tato berukuran besar, terutama tulisan "4 in a row" untuk merayakan keberhasilan City menjuarai liga domestik empat kali berturut-turut dari musim 2020/21 hingga 2023/24, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Wawancara memicu klarifikasi di Instagram





Getty Images





Kontroversi bermula dari wawancara radio Walker pada awal pekan ini. Ketika ditanya oleh talkSPORT apakah ia akan menghapus tatonya jika City mendapat hukuman berat dan gelar-gelar mereka dicabut, bek Burnley itu menjawab terus terang. "Ya, mungkin saya harus menghapus bagian itu," aku Walker. "Saya akan berusaha mempertahankannya, tetapi semoga tidak ada yang dicabut dari kami."

Meski mengakui seriusnya situasi tersebut, Walker tetap menunjukkan kesetiaan kepada mantan rekan-rekan setimnya. "Situasinya tidak terlihat bagus. Kita tidak perlu menutup-nutupi fakta bahwa mereka telah dinyatakan bersalah, tetapi mereka sedang mengajukan banding," katanya. "Sebagai pemain, yang bisa saya katakan hanyalah kami turun ke lapangan dan bermain sebaik mungkin sebagai sebuah tim. Saya akan membela para pemain sepanjang hidup saya."

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Pernyataan itu dengan cepat menarik perhatian luas, sehingga bek sayap yang bermain di Championship tersebut membantahnya dengan tegas di media sosial. Melalui Instagram Story-nya pada Rabu untuk menanggapi reaksi yang muncul, Walker menulis: "Saya ingin meluruskan judul-judul berita yang menyesatkan hari ini. Saya tidak pernah berniat menghapus tato Manchester City saya."

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Mempertahankan kenangan era keemasan di Etihad

Walker jelas bertekad menjaga kenangan dari delapan tahun penuh trofi di Manchester. Mantan pemain tim nasional Inggris itu memandang masa bermainnya di bawah Pep Guardiola sebagai periode penting dalam kariernya dan ingin memastikan pencapaiannya tetap dikenang meski mantan klubnya masih menghadapi proses hukum.

Menegaskan ikatan kuatnya dengan City dalam pernyataan tertulisnya, Walker menambahkan: "Masa saya di City adalah bagian besar dari karier dan perjalanan saya sebagai pemain, dan sesuatu yang akan selalu sangat saya banggakan. Saya mengalami momen-momen luar biasa bersama rekan-rekan setim yang hebat, orang-orang di klub dan tentu saja para suporter City, yang mendukung kami sepanjang waktu."

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Ia menutup pesannya dengan menegaskan bahwa ia akan mempertahankan tato-tatonya: "Kenangan itu akan selalu bersama saya. Begitu pula tato-tato itu."

Walker fokus pada Burnley di tengah proses hukum City





Getty Images





Setelah memperjelas sikapnya mengenai tato yang menjadi kontroversi itu, Walker akan kembali memusatkan perhatian pada tugasnya bersama klubnya saat ini di Championship. Bek veteran tersebut harus membantu Burnley menghadapi kerasnya persaingan di kasta kedua sembari meninggalkan gangguan akibat persoalan di luar lapangan yang menimpa mantan klubnya.

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Sementara itu, jajaran petinggi Manchester City harus menunggu hasil banding resmi mereka terkait pelanggaran aturan keuangan tersebut. Putusan akhir nantinya akan menentukan apakah gelar-gelar dan pencapaian bersejarah yang menginspirasi tato Walker akan tetap tercatat dalam sejarah.