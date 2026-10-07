Kyle Walker menolak pencabutan gelar Manchester City: Tidak ada yang bisa merebutnya dari kami

Kyle Walker, mantan bek kanan Manchester City, menolak gagasan pencabutan gelar-gelar yang diraih klub tersebut selama beberapa tahun terakhir, menyusul kasus terkait tuduhan pelanggaran aturan finansial Liga Primer Inggris.

Walker, yang membela warna Manchester City antara tahun 2017 dan 2025 serta meraih banyak trofi bersama klub itu, mungkin menghadapi kemungkinan kehilangan sebagian gelar yang diraih tim tersebut selama periode yang menjadi objek tuduhan, apabila kasus ini berakhir dengan penjatuhan sanksi yang mencakup pencabutan gelar-gelar klub.

Manchester City menghadapi 115 tuduhan pelanggaran aturan finansial, sebelum akhirnya dibebaskan dari salah satunya, sementara dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran.

Di antara sanksi yang mungkin dijatuhkan adalah pencabutan gelar-gelar yang diraih klub selama periode antara tahun 2009 dan 2018.

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Walker bergabung ke Manchester City dari Tottenham pada musim panas 2017, yang berarti gelar Liga Primer Inggris, Piala Liga Inggris "Carabao", dan Community Shield yang diraih tim tersebut pada 2018 mungkin termasuk di antara trofi yang terdampak, bergantung pada hasil yang mungkin ditimbulkan oleh sanksi tersebut.

Walker: Kami Bekerja Keras demi Gelar-Gelar Ini

Meski mengakui bahwa situasinya "tidak terlihat baik", Walker menegaskan bahwa ia tidak menganggap gelar-gelar yang diraih Manchester City harus dicabut dari klub dan para pemain yang memenangkannya.

Walker mengatakan dalam pernyataan kepada radio "talkSPORT" yang dikutip oleh RMC: "Ini sangat sulit, karena kami bekerja keras untuk meraih gelar-gelar ini, dan bukan hanya kami. Saya juga memikirkan para suporter yang menempuh jarak jauh melintasi negeri dan bepergian ke luar negeri."

Pemain asal Inggris itu menyebutkan bahwa apa yang ia alami bersama rekan-rekannya selama berada di Manchester City tidak dapat dihapus, terlepas dari apa pun kesimpulan dari kasus ini.

"Tidak Ada yang Bisa Merebut Itu dari Kami"

Walker menambahkan: "Secara pribadi, saya bisa mengatakan bahwa kami melewati tahun-tahun yang luar biasa bersama, dan merayakan banyak gelar. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa direbut siapa pun dari kami, apa pun yang terjadi, karena kami memang telah menjalani malam-malam itu."

Walker, yang pindah ke Burnley pada musim panas 2025, menegaskan bahwa kenangan atas trofi-trofi itu akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kariernya, setelah ia hadir di dalam lapangan saat pencapaian-pencapaian tersebut diraih.

Walker meraih gelar Liga Champions Eropa bersama Manchester City pada tahun 2023, selain berbagai gelar domestik.

Walker: Kami Ingin Dikenang sebagai Pihak yang Memenangkan Gelar dengan Cara yang Benar

Bek asal Inggris itu mengakui bahwa ia merasa tidak nyaman ketika membicarakan kasus ini dengan mantan rekan-rekannya di Manchester City.

Ia mengatakan: "Ini adalah topik yang mungkin lebih kami pilih untuk tidak dibicarakan, karena kami ingin orang-orang mengenang kami sebagai pihak yang memenangkan gelar-gelar ini, dan bahwa kami memenangkannya dengan cara yang benar."

Saat ini, Manchester City menegaskan bahwa mereka "tidak bersalah" atas tuduhan yang dilayangkan terhadap mereka, dan klub tersebut juga mengajukan banding terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh komisi independen yang ditugaskan Liga Primer Inggris untuk menangani kasus ini.