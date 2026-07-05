Kutukan Zico kembali menghantam Brasil... dan Jemariš menjadi tokoh utama dalam kejadian mengejutkan tersebut

Tim nasional Brasil mengalami kejutan di awal pertandingan saat menghadapi Norwegia, Minggu malam, di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah menyia-nyiakan peluang emas untuk unggul, dalam sebuah adegan yang mengingatkan kembali pada salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah “Seleção” di Piala Dunia.

Wasit asal Amerika Serikat, Ismail Al-Fatih, memberikan tendangan penalti untuk timnas Brasil, setelah berkonsultasi dengan sistem Video Assistant Referee (VAR), menyusul pelanggaran yang dialami Matheus Cunha, penyerang Manchester United, di dalam kotak penalti.

Vinícius Júnior awalnya menguasai bola, sebelum menyerahkan tugas mengeksekusi penalti kepada Bruno Guimarães, yang melepaskan tendangan pada menit ke-14, namun kiper Norwegia, Orian Nylund, berhasil menepisnya, sehingga mencegah timnas Brasil membuka skor.

Jaringan "Stats Foot" asal Prancis menyebutkan bahwa melalui insiden ini, Norwegia kebobolan penalti pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Sementara itu, akun “Mr. Sheep” yang berspesialisasi dalam statistik mencatat bahwa Bruno Guimarães, kecuali dalam adu penalti, menjadi pemain Brasil pertama yang gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam pertandingan Piala Dunia sejak Zico melawan Prancis pada edisi 1986.

Sumber yang sama menambahkan bahwa Brasil hanya pernah gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam pertandingan sebanyak empat kali sepanjang sejarah partisipasinya di putaran final Piala Dunia, sehingga kegagalan Bruno Guimarães ini menjadi salah satu kejadian paling langka dalam sejarah “Seleção” di turnamen tersebut.