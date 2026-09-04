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Kutukan yang Sulit Diatasi: Real Madrid Cemas Terulangnya Mimpi Buruk Era 90-an Melawan Real Betis

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Sejarah membebani tim Mourinho dengan tantangan berat

Real Madrid berupaya mematahkan rekor buruk yang sulit ditembus ketika bertandang ke markas Real Betis dalam lanjutan La Liga Spanyol, malam ini Jumat, mengingat rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa musim terakhir.

Tim Kerajaan, di bawah asuhan Jose Mourinho, meraih hasil sempurna dalam 3 pertandingan pertama La Liga musim ini, namun mereka menghadapi ujian berat dalam laga hari ini.

Menurut statistik "Opta", Real Betis meraih poin di 5 dari 7 pertandingan terakhir mereka melawan Real Madrid di La Liga Spanyol, dengan meraih satu kemenangan, 4 hasil imbang, dan dua kali kalah.

Sejak musim 2022-2023, Real Madrid tidak kehilangan poin melawan lawan mana pun lebih banyak daripada saat menghadapi Atletico Madrid dan Betis, karena hal itu terjadi dalam 8 pertandingan melawan masing-masing tim, sementara mereka kehilangan poin di 5 pertandingan melawan Rayo Vallecano.

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LaLiga
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Real Betis
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Real Madrid
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Real Madrid tidak meraih kemenangan dalam 4 kunjungan terakhir mereka ke Stadion Real Betis di La Liga Spanyol (3 hasil imbang dan satu kekalahan), setelah sebelumnya menang di 5 dari 6 kunjungan mereka ke tim Andalusia itu dalam kompetisi tersebut (dan kalah satu kali).

Terakhir kali Los Merengues gagal menang dalam 5 kunjungan beruntun ke Betis di divisi utama adalah pada Februari 1999 (ketika mereka meraih 3 hasil imbang dan dua kali kalah).

Di sisi lain, Real Madrid meraih poin di 21 dari 22 kunjungan terakhir mereka ke tim-tim Andalusia di La Liga Spanyol (16 kemenangan dan 5 hasil imbang), dan satu-satunya pengecualian dalam rangkaian ini adalah kekalahan mereka dari Real Betis dengan skor 1-2 pada Maret 2025.

Hal ini terjadi setelah Tim Kerajaan kalah dalam 3 dari 5 pertandingan tandang mereka sebelumnya melawan klub-klub Andalusia antara tahun 2018 dan 2020 (dua kemenangan dan 3 kekalahan).

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