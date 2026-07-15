Kutukan yang hanya diketahui oleh tiga singa... Argentina mengingatkan Inggris akan mimpi buruk melawan Kroasia

Impian tim nasional Inggris untuk lolos ke final Piala Dunia 2026 berubah menjadi mimpi buruk baru, setelah mereka kalah dari Argentina di babak semifinal dengan skor 1-2 pada Rabu malam di Atlanta.

Timnas Inggris sempat unggul lewat gol yang dicetak Anthony Gordon 10 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan, namun tim The Three Lions gagal mempertahankan keunggulan tersebut, setelah tim Amerika Latin itu membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol di menit-menit akhir.

Menurut jaringan "Opta", hanya ada dua kasus di abad ke-21 di mana tim mencetak gol pertama di babak semifinal namun gagal lolos ke final Piala Dunia.

Jaringan tersebut mencatat bahwa timnas Inggris terlibat dalam kedua kejadian tersebut.

Sebelum pertandingan hari ini, timnas Inggris juga gagal mempertahankan keunggulannya di semifinal Piala Dunia 2018 melawan Kroasia.

Saat itu, timnas Inggris unggul melalui gol Kieran Trippier, namun kebobolan dua gol yang dicetak oleh Ivan Perišić dan Mario Mandžukić, sehingga kalah 1-2, hasil yang sama dengan pertandingan hari ini.