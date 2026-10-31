Kutukan cedera terus menghantui Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal, menjelang laga krusial melawan Al-Fateh di Liga Roshn Saudi.
Al-Hilal akan menjamu Al-Fateh, Sabtu hari ini, di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, ibu kota Saudi, pada pekan kedua belas Liga Roshn.
Surat kabar "Al-Riyadiyah" Saudi menyebut Salem Al-Dawsari akan absen pada laga ini akibat cedera yang kembali menyerangnya dalam beberapa jam terakhir.
Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa "The Tornado" sempat berada di klinik medis klub Al-Hilal seusai latihan, Jumat kemarin, yang memaksa pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, mencoretnya dari daftar pemain untuk pertandingan.
Ini menjadi kali kedua Al-Dawsari dicoret dari skuad Al-Hilal beberapa jam sebelum pertandingan, setelah hal serupa terjadi pada laga klasik melawan Al-Ittihad di Liga Roshn, pada 10 Oktober lalu.
Salem hanya tampil dalam 3 pertandingan bersama Al-Hilal sejak awal musim ini, salah satunya sebagai starter, melawan Al-Shamal dari Qatar, Selasa lalu, ditambah dua penampilan sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir di Liga Roshn.
Kapten Al-Hilal itu akan menjadi pemain absen kedua di lini depan tim, setelah winger asal Brasil Gabriel Martinelli yang mengalami cedera saat kemenangan 3-2 atas Al-Qadsiah, Jumat lalu, di Liga Roshn.
Sebaliknya, winger asal Belanda Crysencio Summerville akan kembali tampil sebagai starter untuk menutupi absennya Martinelli dan Al-Dawsari, terutama setelah ia absen pada laga sebelumnya melawan Al-Shamal akibat hukuman larangan bermain di Asia.
Al-Hilal menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Saudi dengan 27 poin, selisih satu poin di belakang Al-Qadsiah yang telah bermain dua laga lebih banyak, dan Al-Nassr yang memainkan satu laga tambahan.
Di sisi lain, Al-Fateh menjalani laga ini dengan menduduki peringkat ketujuh belas di klasemen dengan hanya 6 poin, yang diraih dari satu kemenangan dan 3 hasil imbang, sementara mereka menelan kekalahan dalam 7 kesempatan.