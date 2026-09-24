Saat ini, seorang penjaga gawang tidak lagi hanya takut lawan-lawannya berhasil mencetak gol ke gawangnya, tetapi lebih takut lagi terhadap kesalahan rekan-rekannya sendiri.

Bisa dikatakan inilah kondisi turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27" yang digelar di Kota Jeddah, Arab Saudi, hingga tanggal 6 Oktober mendatang.

Turnamen Teluk ini telah menyaksikan dua gol bunuh diri hingga saat ini, meski baru tiga pertandingan digelar, di mana hanya pertandingan pertama antara Irak dan Oman yang selamat dari kutukan tersebut.

Gol bunuh diri pertama datang dari kaki Youssef Al-Haqqan, bek timnas Kuwait, yang mencetak sendiri ke gawangnya gol satu-satunya timnas Arab Saudi, dalam pertandingan mereka kemarin Rabu, usai tendangan keras dari Hammam Al-Hammami.

Dan kurang dari 24 jam kemudian, gol bunuh diri kedua datang dari kaki Nader Sahl, bek timnas Yaman, ketika ia berusaha menghalau umpan silang timnas Uni Emirat Arab, tetapi malah mengubah arahnya dengan kakinya masuk ke dalam gawang.

Jika gol-gol bunuh diri terus tercetak dengan pola yang sama, maka edisi turnamen Teluk kali ini bisa jadi akan menyaksikan angka historis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa kutukan rekan setim ini tampak jelas pada turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menyaksikan tercetaknya 14 gol bunuh diri, sebuah rekor historis yang mengalahkan apa yang terjadi di Piala Dunia Rusia 2018, ketika tercatat 12 gol.

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