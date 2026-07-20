Kutukan Piala Dunia Menimpa Pelatih Baru: Dipecat Setelah Hanya 18 Bulan!

Petualangan Rudi Garcia bersama tim nasional sepak bola Belgia telah berakhir, setelah kedua belah pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada 31 Juli mendatang, setelah 18 bulan bekerja sama di mana pelatih asal Prancis tersebut "Setan Merah" hingga perempat final Piala Dunia 2026, dengan meraih hasil gemilang yang mengembalikan Belgia ke jajaran tim-tim besar.

Federasi Sepak Bola Belgia mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Garcia, yang mengambil alih kepelatihan tim nasional pada Februari 2025 menggantikan Domenico Tedesco, tidak akan memperpanjang kontraknya, sambil menegaskan bahwa pelatih asal Prancis tersebut “memainkan peran sentral dalam mengembalikan tim nasional Belgia ke kejayaannya”, setelah ditunjuk dalam kondisi olahraga dan keuangan yang sulit.

Selama masa kepemimpinannya, Garcia mempertahankan Belgia di Liga Bangsa-Bangsa Eropa (divisi pertama), lalu membawanya ke perempat final Piala Dunia 2026, di mana Belgia menyingkirkan Senegal dan Amerika Serikat, sebelum kalah 2-1 dari Spanyol—yang kemudian dinobatkan sebagai juara—sehingga Belgia tetap menjadi satu-satunya negara yang mencetak gol ke gawang “La Roja” sepanjang turnamen, berkat Charles De Ketelaere.

Dia pergi dengan Belgia masuk dalam 8 tim terbaik di dunia

Garcia menyampaikan pesan perpisahan yang positif, dengan mengatakan: “Setelah berkonsultasi dengan Federasi Sepak Bola Belgia, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan luar biasa yang telah kami lalui bersama selama 18 bulan terakhir. Saya meninggalkan Belgia saat negara ini berada di Liga Bangsa-Bangsa Eropa (Divisi A) dan termasuk di antara 8 tim terbaik di dunia.”

Ia menambahkan: “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain hebat saya, Direktur Olahraga Vincent Maniert, dan para pendukung yang telah mendukung kami sepanjang turnamen ini. Saya berharap yang terbaik bagi Belgia dalam melanjutkan transisi generasi ini, yang merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk turut andil dalam memulainya.”

Manert: “Garcia mengembalikan kekompakan tim”

Sementara itu, Vincent Manert, direktur olahraga tim nasional Belgia, memuji peran Garcia, dengan mengatakan: “Tidak diragukan lagi bahwa Rudi Garcia memainkan peran sentral dalam mengembalikan timnas Belgia ke kejayaannya. Ia ditunjuk sebagai pelatih timnas dalam kondisi olahraga dan keuangan yang sulit. Berkat komitmen dan pengalamannya khususnya, tim ini kembali solid dan meraih hasil yang luar biasa di Piala Dunia terakhir.”

Manert menambahkan: “Atas nama Federasi, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rudi dan para asistennya atas upaya mereka selama delapan belas bulan terakhir. Saat ini, bersama tim saya, saya sedang mempersiapkan diri untuk tahap baru, termasuk penunjukan pelatih baru untuk tim nasional.”