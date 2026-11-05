Barcelona bersiap mengukuhkan rekor baru mereka di ibu kota Madrid, saat bertandang sebagai tamu berat ke markas Atletico Madrid dalam duel penentuan puncak klasemen Liga Spanyol, di atas lapangan yang dulu pernah menjadi mimpi buruk bagi Blaugrana dan kini berubah menjadi panggung kegembiraan mereka.

Sejak Atletico pindah ke stadion baru mereka, Wanda Metropolitano, pada musim 2017-2018, keseimbangan pertemuan kedua tim berubah secara drastis, menurut statistik surat kabar Spanyol "Sport".

Kisah ini bermula dengan dua hasil imbang beruntun 1-1 pada dua musim pertama, sebelum Lionel Messi memecah kebuntuan pada Desember 2019 dengan gol di menit-menit akhir yang memberi Barcelona kemenangan pertama mereka di markas baru tersebut. Meski Atletico membalas dengan kemenangan pada dua musim berikutnya, apa yang terjadi setelah itu merupakan perubahan bersejarah yang menyeluruh.

Empat kunjungan, empat kemenangan beruntun

Barcelona membalikkan keadaan sepenuhnya sejak Januari 2023. Di bawah arahan Xavi Hernandez, tim ini meraih kemenangan sulit lewat gol Ousmane Dembele, kemudian pada Maret 2024 menyusulnya dengan kemenangan telak 3-0 melalui gol Joao Felix, Robert Lewandowski, dan Fermin Lopez.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Namun malam yang tak akan dilupakan siapa pun adalah pada Maret 2025 di bawah kepemimpinan Hansi Flick. Setelah tertinggal dua gol tanpa balas hingga 20 menit menjelang akhir pertandingan, tim ini meledak dengan remontada gila yang membalikkan hasil menjadi 4-2 lewat gol Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal, dan Raphinha, dalam salah satu pertandingan paling menegangkan musim itu.

Rekor itu berlanjut pada April lalu, ketika Giuliano Simeone membawa Atletico unggul, lalu dibalas Marcus Rashford hanya 3 menit kemudian, sebelum Lewandowski muncul pada menit ke-87 untuk mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir dengan skor 2-1.

Piala dan Liga Champions: wajah lain persaingan

Meski Barcelona mendominasi di liga di dalam Metropolitano, duel-duel sistem gugur menghadirkan skenario yang berbeda.

Pada semifinal Copa del Rey 2025, kedua tim bermain imbang 4-4 dalam laga leg pertama yang gila di Stadion Montjuic, sebelum Ferran Torres memastikan kemenangan leg kedua 1-0 untuk Barcelona di Madrid.

Dan pada musim lalu, Atletico membalas dendam di turnamen yang sama, ketika mereka unggul 4-0 pada leg pertama, dan Barcelona nyaris bangkit dengan tiga gol pada leg kedua, namun tiket lolos jatuh ke tangan Los Rojiblancos dengan agregat 4-3.

Adapun di Liga Champions Eropa musim lalu, Atletico menang 2-0 di Camp Nou, sebelum Barcelona menang 2-1 di Madrid lewat dua gol Yamal dan Torres, namun gol Ademola Lookman menghalangi comeback yang sempurna.

Kini, Barcelona kembali ke Metropolitano dengan membawa kenangan 4 kemenangan beruntun di liga, tetapi mereka sadar bahwa puncak klasemen sedang dipertaruhkan, dan bahwa setiap babak baru dalam persaingan ini ditulis dengan ketegangan yang luar biasa.