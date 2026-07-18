"Kutukan mengerikan sejak 2018".. Apakah kutukan itu akan menimpa Messi dan rekan-rekannya?

Pertandingan antara Argentina dan Spanyol besok malam, Minggu, di Stadion MetLife, New Jersey, bukan sekadar perebutan gelar juara, karena “La Tango” diliputi kutukan aneh yang dimulai sejak Piala Dunia Rusia 2018, yang menyatakan bahwa setiap tim yang mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di babak gugur, akan kalah di final.

Menurut surat kabar “Marca”, kutukan ini menimpa Kroasia di Piala Dunia Rusia 2018 dan Prancis di Qatar 2022, setelah keduanya mengalahkan “Tiga Singa” dengan skor yang sama, sebelum akhirnya kalah di final masing-masing melawan Prancis dan Argentina.

Fenomena ini terulang di semifinal edisi kali ini, di mana Argentina mengalahkan Inggris dengan skor 2-1, yang menempatkan mereka dalam posisi rawan saat menghadapi Spanyol, di tengah pertanyaan apakah mereka akan mematahkan kutukan tersebut atau justru menjadi korban ketiganya.

Rangkaian ini dimulai pada babak semifinal Piala Dunia Rusia 2018, ketika Inggris sempat unggul lebih dulu atas Kroasia, namun tim kejutan turnamen itu berhasil menyamakan kedudukan dan memastikan kemenangan melalui gol Mandžukić di babak perpanjangan waktu, sebelum akhirnya kalah di final dari Prancis dengan skor 4-2.

Di Qatar 2022, Prancis menghadapi Inggris di perempat final, dan “Les Bleus” unggul lebih dulu sebelum Kane menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti, namun Giroud kembali membawa Prancis unggul pada menit ke-78, dan penyerang Inggris itu gagal mengeksekusi tendangan penalti kedua pada menit ke-84, sehingga pertandingan berakhir 2-1 untuk Prancis.

Namun, seperti Kroasia, Prancis kalah di final melawan Argentina dalam pertandingan epik yang berakhir dengan adu penalti, setelah imbang 3-3 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, meskipun Mbappé mencetak hat-trick bersejarah.

Namun, sejarah memberikan secercah harapan bagi Argentina, karena mereka pernah mematahkan kutukan ini di Piala Dunia Meksiko 1986, ketika mengalahkan Inggris 2-1 di perempat final berkat dua gol legendaris Maradona—satu dengan “Tangan Tuhan” dan satu lagi melalui aksi yang tak terlupakan—sebelum akhirnya menjuarai turnamen tersebut dengan mengalahkan Jerman.

Brasil pun mengulangi skenario Argentina di Piala Dunia 2002, di mana mereka mengalahkan Inggris 2-1 di perempat final berkat dua gol dari Rivaldo dan Ronaldinho, lalu meraih gelar kelima setelah mengalahkan Jerman di final melalui dua gol Ronaldo.

Pertandingan besok, Minggu, tetap menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuan Argentina untuk mematahkan kutukan yang menghantuinya sejak 2018, atau apakah mereka akan bergabung dengan daftar korban dan kehilangan kesempatan untuk menambahkan bintang keempat ke seragam biru-putih mereka.