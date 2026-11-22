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Lamine Yamal kembali berada di bawah tekanan akibat urusan penalti setelah menyia-nyiakan peluang emas untuk membawa Barcelona kembali ke dalam laga melawan Villarreal, pada saat tim Catalan itu sangat membutuhkan gol untuk memperkecil ketertinggalan dan menghentikan awal mengejutkan sang tamu di Camp Nou.

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Kegagalan tersebut kembali membuka sorotan terhadap eksekusi penalti sang bintang muda dan menempatkannya dalam perbandingan yang tidak mengenakkan dengan Kylian Mbappe, yang juga tengah menghadapi kritik karena catatannya dalam mengeksekusi penalti.

Laga dimulai dengan sangat buruk bagi Barcelona. Villarreal memanfaatkan kegugupan tuan rumah dan mencetak dua gol beruntun dalam tujuh menit pertama. Tajon Buchanan membuka skor pada menit kelima, sebelum Tani Oluwaseyi menambah gol kedua pada menit ketujuh, sehingga tim Catalan dituntut memberikan reaksi cepat di hadapan pendukungnya sendiri.

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Peluang untuk memperkecil ketertinggalan datang ketika wasit menunjuk titik putih untuk Barcelona. Namun, kejutan muncul saat Yamal maju sebagai eksekutor, padahal pemain asal Brasil Raphinha biasanya menjadi pilihan utama tim untuk mengambil penalti. Pemilik nomor punggung 10 itu mengambil tanggung jawab, tetapi tendangannya yang aneh hanya menyentuh tiang dan melebar keluar gawang, sehingga ia menyia-nyiakan peluang emas untuk mengembalikan timnya ke dalam pertandingan.

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Pakar statistik asal Spanyol, Alexis, yang dikenal dengan nama "Mister Chip", mengungkap catatan bersejarah yang negatif bagi sang bintang Spanyol setelah percobaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Yamal telah gagal dalam 3 dari 7 penalti yang ia eksekusi di La Liga, dua di antaranya membentur tiang, sehingga ia kini memegang rekor sebagai pemain termuda yang gagal mengeksekusi tiga penalti dalam sejarah kompetisi tersebut.

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Menurut statistik yang sama, Yamal berusia 19 tahun 132 hari saat mencatatkan rekor tersebut. Ia melampaui sejumlah nama yang lebih dulu gagal mengeksekusi tiga penalti di liga, terutama Fernando Torres yang melakukannya pada usia 20 tahun 64 hari pada 2004, kemudian Lopez Ufarte pada usia 20 tahun 312 hari pada 1979, serta Lafuente pada usia 21 tahun 174 hari pada 1929.

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Kutukan Mbappe Menghantui Yamal!

Di sisi lain, Mbappe mengalami situasi serupa setelah gagal mengeksekusi penalti saat Real Madrid kalah dari Celta Vigo. Ia mengirim bola melebar dari gawang pada menit ke-39, sehingga timnya kehilangan kesempatan untuk menyamakan kedudukan.

Menurut "Mister Chip", itu merupakan kali pertama sang penyerang Prancis melepaskan tendangan penalti yang melenceng dari sasaran di La Liga . Ia menambahkan bahwa Mbappe telah gagal dalam 5 dari 23 percobaan penalti di La Liga sejak musim 2024/2025, menjadikannya pemain yang paling banyak gagal mengeksekusi penalti di kompetisi tersebut dalam periode itu. Dengan catatan ini, pemain Prancis tersebut melampaui Vedat Muriqi, penyerang Real Mallorca, yang gagal dalam 3 dari 10 penalti, serta Robert Lewandowski, penyerang Barcelona, yang gagal dalam 3 dari 7 percobaan.

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Perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan mencolok antara kedua bintang. Mbappe gagal dalam 5 dari 23 percobaan di liga sejak awal musim 2024/2025, dengan persentase kegagalan sekitar 21,7 persen, sementara Yamal gagal dalam 3 dari 7 percobaan sepanjang kariernya di kompetisi tersebut, dengan persentase mencapai 42,9 persen.

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