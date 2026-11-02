Kutukan Liga Champions membayangi Flick: Mampukah Barcelona selamat dari badai Aston Villa?

Klub Barcelona tengah menjalani salah satu periode Eropa yang paling mengkhawatirkan, bukan hanya karena hasil-hasil yang diraih, melainkan karena hambatan psikologis dan teknis yang kini terus membayangi tim di Liga Champions Eropa, serta mengancam impian meraih gelar benua.

Blaugrana akan berupaya besok, Selasa, untuk menebus kekalahan pahit mereka dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2, ketika mereka menjamu di kandang sendiri tim ambisius Aston Villa yang ingin membuktikan bahwa mereka adalah salah satu kandidat sesungguhnya untuk memenangi turnamen musim ini.

Namun, sebelum menghadapi tim Inggris tersebut, pelatih Hansi Flick dihadapkan pada tugas mendesak, yaitu menyelesaikan masalah yang sangat menghambat Barcelona dalam laga-laga terakhirnya: kebobolan gol pertama.

Angka-angka dari "Mundo Deportivo" mengungkap catatan yang mengejutkan. Dalam 12 pertandingan terakhir Barcelona di Liga Champions Eropa, tim ini kebobolan gol pertama di sembilan pertandingan penuh, yang setiap kali memaksa mereka masuk ke dalam perlombaan melelahkan untuk mengejar ketertinggalan.

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL Tonton

Barcelona hanya mampu membuka skor dalam tiga kesempatan saja: musim ini melawan Feyenoord (5-1) lewat gol Raphinha, dan musim lalu pada dua laga leg kedua melawan Atletico Madrid (1-2) lewat gol Lamine Yamal, serta melawan Newcastle (7-2) lewat gol Raphinha sendiri.

Adapun pada laga-laga lainnya, Blaugrana memulai dalam keadaan tertinggal: melawan Paris Saint-Germain (4-2) lewat gol Doue, Galatasaray (1-4) lewat gol Barat�<�xov, Atletico Madrid pada leg pertama (0-2) lewat gol Julian Alvarez, Newcastle (1-1) lewat gol Barnes, Copenhagen (4-1) lewat gol Dadason, Slavia Praha (2-4) lewat gol Kusej, Eintracht Frankfurt (2-1) lewat gol Knauff, Chelsea (3-0) lewat gol bunuh diri Kounde, dan Brugge (3-3) lewat gol Tresoldi.

18 pertandingan tanpa nirbobol

Dan jika statistik awalan buruk itu belum cukup, bencana pertahanan justru lebih besar dari itu. Barcelona telah kebobolan dalam 18 pertandingan beruntun di Liga Champions Eropa, sebuah rangkaian negatif yang belum terputus sejak laga leg pertama melawan Borussia Dortmund (4-0) di perempat final dua musim lalu, yang merupakan terakhir kalinya tim ini berhasil menjaga gawangnya tetap bersih di Eropa.

Selama rangkaian ini, gawang Blaugrana kebobolan gol melawan Olympiakos (6-1), Paris Saint-Germain (1-2), Newcastle (1-2), pada semifinal epik 2015 melawan Inter Milan (3-3 dan 4-3), serta pada leg kedua perempat final melawan Dortmund (3-1).

Menjaga gawang tetap bersih melawan Aston Villa akan menjadi tugas yang nyaris mustahil, sebab tim Inggris tersebut telah mencetak 12 gol dalam tiga pertandingan pertamanya di turnamen ini dan memiliki lini serang yang ganas.