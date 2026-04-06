"Kutukan Keanggunan"... Pelajaran baru tentang "kesetiaan" dari Gattuso di tengah kegelapan kegagalan Italia

Sepak bola Italia sedang mengalami salah satu periode paling bergejolak setelah kegagalan baru dalam lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga rangkaian kegagalan yang menghantui tim nasional sejak gelar juara bersejarah mereka di Piala Dunia 2006 terus berlanjut.

Kekalahan dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti menjadi pukulan telak bagi Azzurri, yang membuka pintu bagi pengunduran diri massal di Federasi Sepak Bola Italia, termasuk Presiden Gabriele Gravina, Direktur Jenderal Gianluigi Buffon, dan Pelatih Gennaro Gattuso.

Untuk ketiga kalinya berturut-turut

Kegagalan Italia lolos dari kualifikasi bukanlah hal yang mengejutkan, melainkan menyakitkan. Setelah awal yang tersendat dalam perjalanan kualifikasi, Gattuso berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, namun tim kehilangan identitas dan efektivitas serangan, sehingga harus tersingkir dari kompetisi melawan Bosnia dalam pertandingan dramatis yang berakhir dengan adu penalti.

Dengan demikian, timnas Italia absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah mereka, yang memicu gelombang kemarahan besar di kalangan pecinta olahraga Italia.

Perpisahan massal

Setelah kegagalan mengejutkan tersebut, proses restrukturisasi menyeluruh dimulai di dalam Federasi Sepak Bola Italia.

Dalam beberapa hari, siapa pun Grafina dan Buffon mengumumkan pengunduran diri mereka dari jabatan masing-masing, sebelum disusul oleh Gattuso pada hari Jumat, kurang dari setahun setelah ia mengambil alih kepelatihan menggantikan Luciano Spalletti pada Juni 2025.

Namun, pengumuman kepergian Gattuso terlambat beberapa hari dibandingkan nama-nama lainnya, yang memicu pertanyaan di media Italia mengenai alasan keterlambatan tersebut.

Alasan sebenarnya

Surat kabar "Corriere della Sera" mengungkapkan bahwa alasan di balik keterlambatan pengumuman tersebut bukanlah perselisihan administratif atau negosiasi untuk tetap bertahan, melainkan terkait dengan penyelesaian kompensasi akhir masa kerja staf teknis.

Gattuso bersikeras agar staf asistennya menerima hak mereka secara penuh sebelum pengumuman resmi, bahkan jika ia sendiri harus melepaskan hak finansialnya.

Dan memang, sang pelatih melepaskan sisa gaji dari kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Italia, demi memastikan para asistennya menerima kompensasi mereka secepat mungkin.

Kutukan Gattuso

Apa yang dilakukan Gattuso bukanlah hal baru dalam kariernya, melainkan kelanjutan dari apa yang dikenal di media Italia sebagai "kutukan Gattuso", yaitu kepergiannya yang permanen tanpa kompensasi.

Pada tahun 2019, ia meninggalkan klub lamanya, Milan, tanpa menerima pesangon, meskipun kontraknya telah diperpanjang hingga 2021, dengan memilih agar gaji staf pelatihnya dibayarkan untuk dua tahun sisa kontrak.

Menurut laporan "SportMediaset", situasi serupa terulang dalam pengalamannya bersama OFI Kreta, Pisa, dan Hajduk Split, di mana ia selalu memilih untuk pergi dengan tenang, mengorbankan hak-haknya demi menjaga stabilitas stafnya.

