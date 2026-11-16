Bagikan Ikuti GOAL di Google

Saat jeda internasional tiba, Hansi Flick, pelatih Barcelona, mendapati dirinya dalam keadaan cemas dan waswas, dan ia punya alasan kuat untuk itu. Masalahnya tidak hanya soal cedera, tetapi juga sikap-sikap yang sulit dipahami, seperti sikap Federasi Sepak Bola Brasil.

Iklan

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona menghadapi jadwal pertandingan yang rumit hingga akhir tahun, terutama di Stadion Spotify Camp Nou, di mana mereka akan menghadapi Villarreal, Atletico Madrid, dan Manchester City, selain para pesaing lainnya.

Pelatih asal Jerman itu kini benar-benar menyadari masalah yang ditimbulkan oleh periode jeda internasional terhadap rencana dan programnya.

Cubarsi menunggu untuk menjalani pemeriksaan

Meskipun pelatih Luis de la Fuente membutuhkan sejumlah perubahan untuk menyegarkan penampilan tim selama jeda antara dua babak pertandingan Spanyol melawan Inggris, yang ia lakukan dengan menurunkan Pedri dan Fermin, tetapnya seorang pemain yang sangat penting seperti Pau Cubarsi di ruang ganti menimbulkan keheranan.

Iklan Iklan

Jelas bahwa hal itu bukanlah keputusan teknis. Direktur teknis timnas Spanyol sendiri menjelaskan, selepas pertandingan, bahwa pemain Barcelona itu merasakan gangguan otot.

Topik Terkait

Secara spesifik, gangguan itu berada di area paha, dan mungkin terjadi setelah ia mengerahkan upaya fisik menjelang akhir babak pertama, seperti pada momen ketika tendangan penalti diberikan untuk Harry Kane.

Pemain tersebut menunggu untuk menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin ini di Barcelona, di bawah pengawasan tim medis klub Catalan, untuk menentukan apakah ia benar-benar mengalami cedera, serta untuk mengetahui seberapa parah cedera tersebut.

Iklan

Cubarsi merupakan pemain inti yang tak tergantikan bagi pelatih Hansi Flick, dan ia juga satu-satunya bek, selain Gerard Martin, yang tidak mengalami cedera.

De Jong dicoret dari daftar skuad timnas Belanda

Iklan

Ada pemain lain yang akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin ini, selepas kepulangannya ke Barcelona, yaitu Frenkie de Jong.

Pada saat Spanyol telah mengakhiri partisipasinya selama periode jeda internasional kali ini, kondisinya berbeda bagi timnas Belanda, yang tengah bersiap menghadapi Jerman dalam pertandingan penentu di ibu kota Berlin.

Iklan

Setelah berjam-jam dalam ketidakpastian, timnas Belanda memutuskan untuk mencoret gelandang Barcelona itu dari daftar skuadnya, agar ia menjalani pemeriksaan oleh tim medis klub, karena ia mengalami sejumlah nyeri di punggung.

Serupa dengan kasus Cubarsi, prediksi menunjukkan bahwa persoalan ini tampaknya tidak serius, tetapi pemeriksaan medislah yang akan memastikan sifat masalah tersebut.

Iklan

Kondisi Frenkie menuntut tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan yang besar, terutama mengingat masalah yang membuatnya tidak bisa menjalani pertandingan pertamanya musim ini hingga laga El Clasico pada 25 Oktober lalu, ketika ia mengalami masalah di lutut, dan hal itu juga terjadi saat ia bersama timnas negaranya.

Raphinha tetap bersama Brasil meski tak mampu bermain

Iklan

Untungnya, kasus ini tidak berkaitan dengan cedera, tetapi segala sesuatunya tidak berjalan normal setiap kali Raphinha bergabung dengan timnas Brasil untuk menjalani pertandingan internasional.

Setelah kapten Barcelona itu terpaksa membela komitmennya terhadap timnas Brasil dalam konferensi pers, dan nyaris menangis, lalu ia diusir keluar selepas berakhirnya pertandingan persahabatan melawan Jepang, yang berakhir dengan kekalahan Brasil 2-3, meski ia telah meninggalkan lapangan setelah diganti, Federasi Sepak Bola Brasil menolak mengizinkan pemain tersebut kembali ke klubnya.

Iklan

Raphinha tidak akan bisa tampil karena skorsing pada pertandingan yang dijadwalkan di Singapura, Selasa besok, dan meskipun itu adalah pertandingan persahabatan, ia tetap bersama timnas Brasil karena situasi rumit yang tengah dialami tim tersebut. Carlo Ancelotti sejauh ini belum mampu meyakinkan semua orang, dan kapten timnas Brasil itu juga memiliki pengaruh besar di dalam ruang ganti.

Situasi ini akan membuat Hansi Flick tidak bisa mendapatkan kembali jasa pemainnya, Raphinha, lebih awal, yang berarti pelatih Barcelona itu tidak dapat memanfaatkannya sebelum waktu yang ia harapkan.