Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar setelah mengalami kekalahan mengejutkan dari Norwegia, sehingga mencatatkan periode terlama tanpa gelar juara dalam sejarah "Seleção" di ajang Piala Dunia.

Tim Samba gagal mengangkat trofi untuk keenam kalinya berturut-turut, sejak gelar terakhir mereka di Korea dan Jepang pada 2002. Penantian yang telah berlangsung selama 24 tahun ini akan berlanjut hingga Piala Dunia 2030 di Spanyol, Maroko, dan Portugal.

Banyak yang mengaitkan masa paceklik ini dengan “kutukan” yang diumumkan pada Piala Dunia Qatar 2022. Beberapa hari sebelum tersingkir oleh Kroasia melalui adu penalti, seekor kucing muncul di atas meja konferensi pers Vinícius. Petugas humas tim nasional menangkap kucing tersebut dengan kasar dan melemparkannya ke lantai, di tengah keterkejutan para hadirin dan tawa Vinícius.

Surat kabar Argentina “TYC” menjelaskan bahwa timnas Brasil berusaha memperbaiki citra mereka setelah mendapat serangan di media sosial; para pemain memutuskan untuk mengadopsi kucing tersebut dan menamainya “Hexa”, merujuk pada gelar keenam yang mereka impikan, dan tampaknya ini merupakan upaya untuk menghindari segala bentuk “kutukan”.

Para pemain memutuskan untuk menamai kucing itu “Hexa”, merujuk pada gelar keenam yang mereka jadikan target. Beberapa hari setelah insiden tersebut, mimpi itu berakhir dan harapan untuk meraih gelar keenam pun pupus saat menghadapi Kroasia, namun situasi buruk “Seleção” tidak berhenti di Piala Dunia 2022, melainkan berlanjut hingga setelahnya.

Namun, mimpi itu sirna dengan cepat; Brasil tersingkir oleh Kroasia, dan harapan “Hexa” pun pupus. Sejak kejadian itu, Brasil telah memainkan 43 pertandingan di kualifikasi, laga persahabatan, Copa América, dan Piala Dunia, dengan hasil yang sama: tanpa gelar.

Kutukan terus berlanjut dan mimpi tertunda… Brasil menanti tahun 2030 untuk mematahkan kutukan yang bermula dari sebuah keputusan di meja konferensi.