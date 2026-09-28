Liverpool membayar mahal jeda internasional, hingga menjadi klub yang menderita kerugian finansial terbesar di Liga Primer Inggris, setelah cedera para bintangnya menumpuk jauh dari tembok Anfield, dengan tagihan gaji mencapai 530 ribu pound sterling per pekan untuk dua bintang saja.

Liverpool menerima pukulan ganda yang menyakitkan setelah cedera duet penyerangnya, Alexander Isak dan Cody Gakpo, saat membela timnas masing-masing, sehingga menempatkan staf teknis dalam kesulitan nyata sebelum kembali ke ajang Premier League, menurut "The Sun".

Isak keluar, Gakpo tumbang setelah 17 menit

Awalnya adalah dengan penyerang Swedia Alexander Isak, pemain hasil transfer senilai 125 juta pound sterling, yang diyakini menerima gaji 280 ribu pound sterling per pekan. Meski ia bermain penuh dan mencetak satu gol dalam kemenangan Swedia atas Rumania 2-1 di ajang UEFA Nations League, timnas Swedia belakangan memastikan bahwa ia mengalami cedera paha.

Federasi Swedia mengumumkan mundurnya sang penyerang dari pemusatan latihan dan absennya dari sisa pertandingan jeda internasional, dan ia akan kembali ke pusat latihan Liverpool "AXA" untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh oleh tim medis klub.

Tak sampai beberapa jam, krisis Liverpool memburuk ketika pemain Belanda Cody Gakpo, yang menerima gaji sekitar 250 ribu pound sterling per pekan, terpaksa meninggalkan lapangan hanya setelah 17 menit kemenangan Belanda atas Serbia 2-1 pada hari Minggu.

Gakpo mengalami cedera parah di pergelangan kaki akibat tekel keras dari pemain Serbia Sasa Lukic, di mana ia merasakan sakit yang hebat dan langsung memberi isyarat perlunya penggantian sebelum duduk di atas lapangan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ia akan menjalani pemeriksaan tambahan untuk menentukan tingkat keparahan cederanya.

Dengan demikian, Liverpool kini membayar 530 ribu pound sterling per pekan untuk dua bintang yang berjuang untuk pulih, dengan kekhawatiran yang meningkat soal kesiapan mereka untuk menghadapi laga yang dinantikan melawan Manchester City di Stadion Anfield pada 11 Oktober.









Wabah menular ke klub-klub besar

Liverpool bukan satu-satunya yang membayar tagihan jeda internasional. Di Arsenal, pemain Jerman Kai Havertz, pemilik gaji 280 ribu pound sterling per pekan, kembali dalam kondisi cedera dari pemusatan latihan Jerman setelah mengalami cedera otot dalam laga melawan Belanda yang berakhir 1-1 di Amsterdam, hingga ia meninggalkan pemusatan latihan negaranya lebih awal.

Di Manchester United, pelatih Michael Carrick menerima pukulan baru dengan keluarnya Patrick Dorgu, yang menerima gaji 40 ribu pound sterling, dalam kondisi cedera hanya setelah setengah jam kemenangan Denmark atas Wales 2-0.

Pelatih Portugal Jorge Jesus juga mengungkapkan bahwa kapten United Bruno Fernandes, pemilik gaji 300 ribu pound sterling per pekan, bergabung dengan timnas dalam kondisi menderita cedera sebelumnya dari pertandingan-pertandingan United dan bermain meski menahan sakit, hingga absen dari laga melawan Norwegia.

Adapun Chelsea, mereka menerima dua cedera baru, yang pertama menimpa Jimmy Jitten (120 ribu pound per pekan) di pergelangan kaki bersama timnas Inggris U-21, dan yang kedua menimpa kiper Mike Penders (40 ribu pound) di paha bersama Belgia, sehingga total gaji para pemain cederanya mencapai 160 ribu pound per pekan.

Kutukan itu meluas ke Aston Villa dengan cedera kipernya Zion Suzuki (110 ribu pound) bersama Jepang, serta Sunderland dengan cedera penyerangnya Brian Brobbey (65 ribu pound) bersama Belanda dan bek mereka Dan Ballard (50 ribu pound) bersama Irlandia Utara.

Namun, Liverpool tetap menjadi klub yang paling dirugikan secara finansial dan teknis hingga saat ini, sambil menanti apa yang akan diungkap oleh pemeriksaan medis mengenai besaran kerugian sesungguhnya.











