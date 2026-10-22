Wydad tak sabar menunggu lama. Hanya 4 pekan sudah cukup untuk menutup tirai petualangan pelatih asal Portugal, Paulo Sergio, setelah awal musim yang menjadi bencana dan membuat tim berjuluk Si Merah ini terlempar lebih dini dari persaingan serta menyulut amarah para pendukungnya di Kompleks Mohammed V.

Klub Wydad Athletic mengumumkan, pada hari Kamis ini, secara resmi mengakhiri kerja samanya dengan pelatih asal Portugal, Paulo Sergio, setelah hanya berlalu 4 pekan sejak dimulainya liga profesional musim 2026-2027.

Wydad memasuki musim baru dengan satu semboyan tunggal, yakni kembali ke podium juara, namun mimpi itu berbenturan dengan kenyataan pahit sejak pekan pertama, setelah kekalahan telak tiga gol tanpa balas melawan Wydad Temara.

Rentetan hasil negatif pun terus berlanjut, di mana tim hanya mampu meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan pertama, berbanding satu kekalahan dan dua hasil imbang, sehingga hanya mengumpulkan 5 poin dari total 12 poin yang mungkin diraih, sebuah perolehan yang tidak layak bagi ambisi klub sebesar Wydad.

Klub menegaskan dalam pernyataan resminya melalui akun-akun media sosialnya bahwa mereka "mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Portugal, Paulo Sergio, serta memutus kontrak yang mengikat kedua belah pihak secara damai", seraya menyampaikan terima kasih kepada sang pelatih atas periode yang ia jalani di kursi kepelatihan.

Keputusan pemecatan ini datang langsung setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Amal Tiznit, Minggu lalu, di Kompleks Mohammed V di Casablanca, hasil yang meledakkan amarah para pendukung Wydad.

Kutukan Casablanca: tanpa kemenangan di kandang sendiri

Ironi yang mengejutkan dalam petualangan Sergio adalah ia gagal meraih satu pun kemenangan di markasnya sendiri. Dalam tiga pertandingan yang digelar Wydad di Casablanca, ia kalah dari Wydad Temara, serta imbang melawan Club Meknassi dan Amal Tiznit, sementara satu-satunya kemenangannya datang di kandang lawan atas Difaa Hassani El Jadidi.

Ketidakmampuan meraih kemenangan di markas bersejarahnya inilah yang menjadi penyebab utama tumbangnya pelatih asal Portugal itu, dan menambah besar tekanan terhadap manajemen.

Dengan demikian, Paulo Sergio bergabung dalam daftar panjang para pelatih yang silih berganti menangani Wydad sejak musim lalu, yang mencakup nama-nama seperti Amine Benhachem, Patrice Carteron, Mohamed Bencherifa, dan Adel Hermach, dalam sebuah gambaran yang mencerminkan kondisi ketidakstabilan teknis yang tengah dialami tim.

Nabi yang berikutnya

Sejumlah laporan media Maroko mengungkap bahwa manajemen Wydad telah merampungkan kesepakatan dengan pelatih asal Tunisia, Nasreddine Nabi, yang sebelumnya menangani Ismaily Mesir, untuk memimpin tim Maroko tersebut pada fase mendatang. Pengumuman resmi perekrutan ini diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan, sehingga Nabi akan menjalani petualangan baru yang menarik di liga Maroko.



