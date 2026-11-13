Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Rangkaian kejadian yang cukup unik dalam karier mantan bek Bayern, Matthijs de Ligt, berlanjut setelah pelatih Michael Carrick didepak Manchester United.

Posisi Carrick sudah lama terancam sebelumnya, dan ia dipecat pada Kamis. Bagi de Ligt, itu berarti bek tengah tersebut akan kembali memiliki pelatih baru saat memulai musim ke-12 dalam karier profesionalnya.

Uniknya, de Ligt belum pernah memulai musim berikutnya bersama pelatih yang sama dengan pelatih saat ia mengawali musim sebelumnya. Ketika de Ligt, yang saat itu berusia 17 tahun, menembus tim utama Ajax Amsterdam pada musim 2016/17, pelatihnya adalah Peter Bosz.

Karena Bosz pindah ke Borussia Dortmund pada musim panas 2017, de Ligt memulai musim profesional keduanya di bawah Marcel Keizer. Namun, Keizer hanya bertahan setengah tahun sebelum digantikan Erik ten Hag, yang kemudian menjadi pelatih de Ligt saat memulai musim 2018/19.

Iklan Iklan

De Ligt ditangani tiga pelatih berbeda dalam tiga tahun di Juventus

Pada musim berikutnya, pemain asal Belanda itu tentu memiliki pelatih baru setelah pindah ke Juventus Turin. Namun, ia hanya bekerja bersama Maurizio Sarri selama satu tahun. Sarri dipecat setelah musim 2019/20 dan digantikan ikon Juve, Andrea Pirlo, yang juga harus pergi hanya dua belas bulan kemudian.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Pergantian pelatih yang dialami de Ligt pun berlanjut. Pada awal musim 2021/22, ia dilatih Massimiliano Allegri di Juventus. Allegri memang bertahan di Turin hingga 2024, tetapi de Ligt hengkang ke FC Bayern pada 2022 dengan biaya transfer 67 juta euro dan kembali memiliki pelatih baru, kali ini Julian Nagelsmann. Setelah Nagelsmann dipecat pada musim semi 2023, Thomas Tuchel mengambil alih FCB, sementara de Ligt pindah ke Manchester United pada 2024.

Getty Images

Di sana, ia memulai kiprahnya bersama ten Hag, mantan pelatihnya di Ajax. Namun, beberapa bulan kemudian ten Hag dipecat dan Ruben Amorim mengambil alih United. De Ligt kemudian memulai musim 2025/26 bersama pelatih asal Portugal itu, tetapi menuntaskannya di bawah Michael Carrick setelah Amorim dipecat pada awal 2026.

Iklan

Siapa pengganti Michael Carrick di Manchester United?

Setelah pelatih asal Inggris itu juga dipecat dari Old Trafford, satu hal menjadi jelas: de Ligt akan kembali memiliki pelatih yang berbeda pada awal musim 2027/28 dari pelatih saat ia memulai musim sebelumnya. Menurut laporan media, kandidat terkuat pengganti Carrick adalah Mauricio Pochettino. Untuk membebaskan pelatih asal Argentina berusia 54 tahun itu dari kontraknya sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat yang berlaku hingga 2030, United tampaknya harus membayar klausul pelepasan sebesar 8,6 juta euro. Sementara itu, Pep Guardiola disebut-sebut sebagai calon pengganti Pochettino di Amerika Serikat.

Di sisi lain, de Ligt nyaris belum berperan bagi United musim ini setelah sebelumnya mengalami cedera punggung berkepanjangan. Pemain berusia 27 tahun itu baru tampil dua kali pada musim 2026/27. Pada akhir Oktober, ia melakukan comeback dalam kekalahan 1-4 di Como pada ajang Liga Champions setelah absen lebih dari sepuluh bulan. Kontrak de Ligt di Manchester, klub yang telah dibelanya sebanyak 58 kali dengan torehan tiga gol selama hampir dua setengah tahun, berlaku hingga 2029.