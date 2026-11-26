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Al-Ahli tidak akan bisa mengandalkan salah satu bintang terbaiknya saat menghadapi Al-Taawoun di Liga Roshan Saudi, akibat kutukan rival tradisional mereka, Al-Nassr.

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Al-Ahli akan menjamu Al-Taawoun pada Sabtu lusa di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam pekan ke-13 Liga Roshan.

Sebanyak 48 jam sebelum laga, Al-Ahli merilis pernyataan melalui akun resminya di platform "X", yang mengungkapkan cedera yang dialami bek asal Brasil mereka, Roger Ibanez, sehingga ia dipastikan absen pada laga berikutnya melawan Al-Taawoun.

Dalam pernyataannya, Al-Ahli menyebutkan: "Pemain tim, Roger Ibanez, telah menjalani pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa ia mengalami cedera di bagian kaki bawah dalam pertandingan melawan Al-Nassr."

Klub menambahkan: "Akibat (cedera) tersebut, (Ibanez) akan menjalani program perawatan medis dan rehabilitasi yang durasinya ditentukan berdasarkan responsnya terhadap perawatan dan tahapan pemulihan."

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Ibanez mengalami cedera saat Al-Ahli meraih kemenangan penting 3-1 atas tamunya, Al-Nassr, pada Jumat lalu di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshan.

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Ibanez menjadi salah satu bintang di laga tersebut. Ia mencetak gol ketiga yang memastikan kemenangan Al-Ahli sekitar seperempat jam sebelum laga usai, lewat sundulan yang menyambut umpan silang dari sepak pojok.

Akibat cedera itu, bek asal Brasil tersebut absen saat Al-Ahli menelan kekalahan mengejutkan 2-3 dari Al-Shamal asal Qatar pada Senin lalu, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

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Belum jelas apakah cedera ini hanya akan membuat mantan bek AS Roma itu absen membela Al-Ahli saat melawan Al-Taawoun, atau berlanjut hingga beberapa pertandingan berikutnya.

Setelah Al-Taawoun, Al-Ahli akan menjamu Al-Faisaly pada Jumat, 4 Desember mendatang, di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam pekan ke-14 Liga Roshan.

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Kemudian pada Selasa, 8 Desember mendatang, Al-Ahli akan menjalani laga yang sangat penting saat menjamu Shabab Al-Ahli asal Uni Emirat Arab di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam matchday keenam fase liga Liga Champions Asia Elite.

Kehadiran Ibanez dinilai sangat penting bagi Al-Ahli dan pelatih asal Belanda mereka, Marino Pusic, terutama mengingat performa apiknya bersama tim, baik di musim ini maupun sejak kedatangannya pada musim panas 2023.

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Pemain berusia 28 tahun itu telah tampil dalam 17 pertandingan bersama Al-Ahli sejak awal musim ini, dengan torehan dua gol tanpa satu pun assist.

Secara keseluruhan, Ibanez telah tampil dalam 141 pertandingan bersama tim asal Jeddah tersebut sejak tiba di Stadion Al-Inma pada 2023. Selama periode itu, ia mencetak 16 gol dan memberikan 9 assist.

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Ibanez telah menjadi benteng pertahanan Al-Ahli bersama rekannya asal Turki, Merih Demiral, serta kiper asal Senegal, Edouard Mendy.

Trio ini berperan besar dalam menorehkan sejarah baru bagi Al-Ahli. Tim tersebut menjuarai Liga Champions Asia Elite dua kali berturut-turut, padahal sebelumnya lemari trofi mereka belum pernah diisi gelar ini. Selain itu, mereka juga merebut gelar Piala Super Saudi untuk kedua kalinya dalam sejarah, setelah penantian selama sembilan tahun penuh.

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Al-Ahli menghadapi laga melawan Al-Taawoun dengan menempati peringkat keempat klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 24 poin, hasil dari 8 kemenangan dan 4 kekalahan, terpaut 6 poin dari Al-Hilal yang kokoh di puncak.

Di Liga Champions Asia Elite, Al-Ahli berada di peringkat ketujuh zona Barat dengan 8 poin, hasil dari dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, terpaut 5 poin dari Al-Ain asal Uni Emirat Arab yang berada di puncak.

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Sementara itu, di Piala Raja Arab Saudi, Al-Ahli berhasil melewati babak 32 besar usai menang 2-1 atas Al-Anwar, dan bersiap menghadapi Al-Ula pada Senin, 11 Januari mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Abdulaziz, Madinah, dalam babak 16 besar.

Al-Ahli juga bersiap tampil di ajang Piala Super Saudi di Kuwait. Mereka akan menghadapi Al-Qadisiyah pada 19 Desember mendatang, sehari sebelum laga antara Al-Nassr dan Al-Kholood. Jika lolos, Al-Ahli akan bertemu pemenang laga lainnya di partai final pada tanggal 23 bulan yang sama.