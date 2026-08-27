Ada lawan-lawan yang bisa mengalahkanmu, dan ada satu lawan yang mustahil untuk kau taklukkan. Bagi Real Madrid, raja Eropa dan penguasa rekornya, mimpi buruk itu hanya punya satu nama: Arsenal.

Dan setelah bertahun-tahun menghindar, undian Liga Champions kembali menetapkan pertemuan tersebut, menempatkan Real Madrid, yang dikomandoi Jose Mourinho, berhadapan dengan satu-satunya momok yang tak pernah mereka pecahkan.

Undian babak fase liga kompetisi Liga Champions Eropa musim 2026/2027, yang digelar hari ini di Monako, mempertemukan klub Spanyol Real Madrid dalam duel panas yang berulang melawan klub Inggris Arsenal, sehingga kembali menyorot salah satu statistik paling memalukan dalam sejarah klub kerajaan tersebut di kancah benua.

Jaringan statistik sepak bola internasional "Opta", dalam sebuah laporan khusus, mengungkap angka mengejutkan yang membayangi Real Madrid saat menghadapi The Gunners. Jaringan tersebut menegaskan bahwa Arsenal adalah tim yang paling sering dihadapi Real Madrid dibandingkan tim mana pun dalam sejarah Piala Eropa/Liga Champions Eropa, tanpa pernah mampu meraih satu kemenangan pun atasnya.

Rekam jejak antara kedua tim mencatat 4 pertemuan resmi di kompetisi benua, di mana raksasa Spanyol itu tak pernah sekali pun merasakan kemenangan, dengan satu hasil imbang dan tiga kekalahan.

Akar dari momok ini bermula pada musim 2005/2006, ketika Arsenal yang dipimpin Thierry Henry menyingkirkan Real Madrid dari babak 16 besar, setelah menang di Santiago Bernabeu dan bermain imbang di Highbury. Sebelum akhirnya pertemuan itu terulang pada musim lalu, dan Arsenal mengukuhkan momoknya dengan kemenangan pada laga leg pertama dan kedua atas juara Eropa bersejarah tersebut.

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Dan kini, dengan berakhirnya undian baru, skuad Real Madrid akan mendapatkan kesempatan terakhir untuk mematahkan kutukan abadi ini, atau menegaskan bahwa Arsenal akan selamanya menjadi satu-satunya mimpi buruk yang tak mampu dikalahkan sang raja Eropa.

Pertandingan resmi (Liga Champions Eropa)

Babak 16 besar 2005-2006 (leg pertama): Real Madrid 0–1 Arsenal (di Madrid, gol Thierry Henry).

Babak 16 besar 2005-2006 (leg kedua): Arsenal 0–0 Real Madrid (di London).

Perempat final 2024-2025 (leg pertama): Arsenal 3–0 Real Madrid.

Perempat final 2024-2025 (leg kedua): Real Madrid 1–2 Arsenal (Arsenal lolos dengan agregat 5–1).