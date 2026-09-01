Bulan September melanjutkan kesialannya bagi Al Ahli, setelah tim ini menelan kekalahan telak pada hari Selasa dari Al Hilal dengan skor 3-0, dalam laga tunda pekan ketiga Liga Profesional Roshn.

Al Hilal menambah koleksi poinnya menjadi 12 dari 4 kemenangan beruntun, memuncaki klasemen hanya unggul selisih gol atas Al Nassr yang berada di posisi kedua.

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Sementara itu, Al Ahli merosot ke peringkat ketujuh dengan 6 poin, setelah menelan kekalahan kedua di liga musim ini, menyusul kekalahan dari Al Khaleej.

Menurut "Al Arabiya Net", dengan hasil ini Al Ahli gagal meraih kemenangan pada laga pertama yang dimainkannya selama bulan September untuk musim kesepuluh secara beruntun di Liga Profesional.

Selama sembilan musim sebelumnya, Al Ahli meraih hasil imbang dalam 5 pertandingan dan kalah 4 kali pada penampilan pertamanya selama bulan September, sebelum Al Hilal menambahkan kekalahan kelima ke dalam rangkaian tersebut pada hari Selasa.

Kemenangan terakhir Al Ahli pada laga pertamanya selama bulan September terjadi pada tahun 2015, ketika mereka mengalahkan Al Wehda 2-0.

Sebaliknya, Al Hilal mempertahankan catatan tanpa kekalahan pada laga pertama yang dimainkannya selama bulan September untuk musim kesepuluh secara beruntun, sehingga torehan mereka dalam rangkaian tersebut meningkat menjadi 8 kemenangan dan 2 hasil imbang.

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