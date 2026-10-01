Kepergian Cristiano Ronaldo dari kamp latihan timnas Portugal bukan sekadar keputusan teknis atau perselisihan sesaat dengan pelatihnya, melainkan dalam hitungan jam berubah menjadi apa yang disebut para pakar ekonomi olahraga sebagai "gempa" yang mengancam runtuhnya nilai pemasaran Federasi Sepakbola Portugal serta pembatalan kontrak sponsor senilai jutaan euro.

Pakar merek ternama Carlos Coelho, Direktur perusahaan konsultan pemasaran "Ivity Brand Corp", pada hari Kamis memperingatkan bahwa krisis yang timbul akibat kepergian sang kapten menjelang laga melawan Denmark di UEFA Nations League merupakan "kerugian besar dalam hal nilai" yang tak akan bisa dihentikan oleh hasil pertandingan apa pun.

Dalam pernyataan mengejutkan kepada kantor berita Portugal "Lusa" yang dikutip surat kabar "Record", Coelho mengkritik apa yang ia sebut "kelalaian administratif" dalam menangani aset terpenting sepakbola nasional, dengan mengatakan: "Posisi Federasi Sepakbola Portugal menurun secara signifikan; oleh karena itu, peristiwa tak terduga yang dikelola dengan sangat buruk ini merupakan kemunduran besar dari segi nilai atau kerugian yang ditimbulkannya."

Sang pakar menjelaskan bahwa dampaknya tidak akan mengancam kelangsungan timnas secara olahraga, sebab timnas "tidak akan hilang, tetapi akan terus berlanjut, akan bermain, dan insya Allah akan menang", namun bencana yang sesungguhnya terletak pada sisi komersial, seraya menambahkan: "Dalam semalam, mereka kehilangan salah satu aset terbesarnya di tingkat dunia. Ada ratusan juta orang di seluruh dunia yang menonton pertandingan Portugal hanya karena Cristiano Ronaldo; mereka tidak peduli menang atau kalah."

Coelho menyatakan bahwa sepakbola "bukan lagi sekadar olahraga, melainkan telah menjadi industri bernilai miliaran dolar", dan bahwa penyingkiran pemain sebesar Ronaldo menyentuh inti sumber daya finansial federasi. Ia memperingatkan adanya skenario berbahaya bagi para sponsor: "Bayangkan diri Anda berada di posisi sponsor yang menandatangani kontrak dengan ekspektasi mengaitkan mereknya pada aset-aset ini. Anda punya alasan kuat untuk mengatakan bahwa ekspektasi telah berubah, untuk menuntut diadakannya pertemuan, bahkan untuk membatalkan kontrak."

Sang pakar mencontohkan peristiwa kunjungan klub Al Nassr ke China, di mana ketidakhadiran bintang Portugal itu menyebabkan jumlah penonton anjlok dari 55 ribu menjadi hanya 5 ribu, seraya menegaskan bahwa jangkauan internasional timnas Portugal kini mengalami "kemunduran yang sangat besar".

Coelho mengkritik cara pengelolaan proses tersebut, sependapat dengan pandangan pelatih legendaris Sir Alex Ferguson bahwa apa yang terjadi adalah "penghancuran nilai" yang sebenarnya dapat dihindari, dengan mengatakan: "Pemain terhebat dalam sejarah sepakbola Portugal harus diperlakukan dengan hormat dan penuh perhatian; di usia 41 tahun, ia tidak bisa diperlakukan, baik secara olahraga maupun media, seolah-olah ia berusia tujuh belas tahun. Apa yang terjadi adalah bukti ketiadaan otoritas," dalam sindiran langsung kepada pelatih Jorge Jesus.

Ia menegaskan bahwa hasil pertandingan sebaik apa pun tidak akan cukup untuk menghentikan pendarahan di pasar internasional, dan bahwa satu-satunya solusi adalah menemukan jalan keluar institusional yang baru: "Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan hasil yang baik, karena hasil hanya penting bagi orang Portugal. Satu-satunya cara untuk meredam dampak ini adalah dengan menemukan tempat bagi Cristiano Ronaldo dalam struktur timnas nasional – tidak harus di atas lapangan, tetapi pasti bukan di bangku cadangan – melalui solusi diplomatis yang menghormati peran yang telah ia mainkan selama 20 tahun dalam mengabdi kepada negara."

Dalam sebuah ironi yang mencolok, sang pakar memperkirakan bahwa merek pribadi Ronaldo sendiri justru akan keluar sebagai pemenang dari krisis ini, dengan mengatakan: "Merek Ronaldo tidak akan merugi, justru akan semakin kuat, karena ia menghiasi berita utama dunia, dan Ronaldo tetap menjadi duta tidak resmi yang memiliki pengaruh diplomatis dan ekonomi melebihi kampanye iklan apa pun di negara ini."

Sikap ini melengkapi peringatan dari Direktur Eksekutif Institut Manajemen Pemasaran Portugal IPAM, Daniel Sá, yang dalam pernyataannya kepada Lusa menyebut sang kapten sebagai "merek terbesar yang pernah dikenal Portugal", serta mendesak federasi untuk menemukan strategi transisi guna membatasi menurunnya kehadiran globalnya, setelah Ronaldo meninggalkan kamp latihan pada hari Rabu, mengakhiri hubungan penuh gejolak selama 23 tahun dengan kostum negaranya, serta mempertaruhkan risiko sanksi disiplin.