Kurangnya pemain binaan sendiri membuat NEC kehilangan tempat berharga dalam skuad Liga Europa

Pelatih NEC Dick Schreuder harus mencoret dua pemain dari skuad Liga Europa mereka, lapor Voetbal International. Tidak ada tempat untuk Adam Tahaui maupun Isak Hansen-Aarøen. Sementara itu, Perr Schuurs termasuk dalam skuad berisi 24 pemain tersebut.

Schreuder harus membuat pilihan, karena meski banyak pemain hengkang, klub itu juga mendatangkan empat belas nama baru ke Goffertstadion, termasuk Schuurs yang berstatus bebas transfer.

Schreuder juga dipersulit oleh aturan UEFA yang mewajibkan setidaknya ada empat pemain binaan akademi sendiri di dalam skuad. Para pemain itu harus bermain setidaknya tiga tahun di akademi tersebut antara usia 15 hingga 21 tahun.

Hanya Joep Geneste, Kevin Kers, dan Bram Nuytinck yang kini berusia 36 tahun yang memenuhi syarat itu, yang berakibat satu tempat harus dikorbankan dan ukuran skuad menyusut dari 25 menjadi 24 pemain.

Pendatang baru Dennis Geiger dan Delé Thomas masuk dalam skuad Liga Europa, begitu juga rekrutan lain seperti Ahmetcan Kaplan, Gabriel Brás, Emre Mor, dan Dusan Tadic.

Hansen-Aarøen tampil sebagai pemain pengganti dalam laga kualifikasi Liga Champions melawan Olympiacos dan FK Bodø/Glimt. Tahaui tidak terlibat saat menghadapi klub asal Yunani itu, tetapi bermain pada leg pertama melawan Bodø.

Baik pemain Norwegia maupun Maroko itu untuk sementara bisa sepenuhnya fokus pada Eredivisie dan Piala KNVB. NEC akan menghadapi Feyenoord pada Sabtu dan membuka kampanye Liga Europa mereka pada 17 September di Turin melawan Juventus.

Skuad Liga Europa NEC:

Kiper: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.

Bek: Gabriel Brás, Ahmetcan Kaplan, Perr Schuurs, Deveron Fonville, Bram Nuytinck, Philippe Sandler, Tobias Storm, Almugera Kabar.

Gelandang: Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Tjaronn Chery.

Penyerang: Kevin Kers, Dusan Tadic, Kaj Sierhuis, Emre Mor, Clement Bischoff, Bryan Linssen, Delé Thomas.