"Kurangnya keberanian dan sikap para pemimpin yang bersembunyi".. Henry menjelaskan kebenaran di balik kritiknya terhadap para pemain Prancis

Terry Henry, legenda sepak bola Prancis dan analis televisi saat ini, mengklarifikasi kebenaran pernyataan yang dikaitkan dengannya setelah kekalahan Prancis dari Spanyol (2-0) di semifinal Piala Dunia 2026, dengan menegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah rekayasa dan tidak berdasar.

Henry mengatakan melalui akun Instagram-nya: “Saya harus mengklarifikasi beberapa rumor dan hal-hal yang beredar di media sosial mengenai apa yang saya katakan tentang tim nasional Prancis.”

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Juara Dunia 1998 itu merujuk pada “pernyataan palsu” yang dikaitkan dengannya di platform “X”, setelah pertandingan Prancis melawan Spanyol, yang mengklaim bahwa ia menggambarkan penampilan timnas Prancis sebagai “memalukan”, serta berbicara tentang kurangnya “keberanian dan martabat”, dan mengkritik “para pemimpin yang bersembunyi”, sambil menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sepenuhnya direkayasa, meskipun telah disebarkan oleh beberapa media.

Mantan bintang Arsenal dan Barcelona itu mengatakan, seperti dilansir jaringan "RMC" Prancis: "Sangat mudah untuk menampilkan wajah seseorang, lalu menambahkan kutipan tanpa video yang menunjukkan apa yang sebenarnya dikatakan orang tersebut. Sangat mudah menipu orang. Cari tahu sendiri!.. Kita sudah berada di tahun 2026."

Ia menambahkan: “Banyak orang yang mengarang cerita. Jadi, tolong sekali lagi, sebelum Anda me-retweet, membagikan ulang, atau mengomentari sesuatu, pastikan kebenarannya.”

Henry melanjutkan, dari kamarnya di salah satu hotel di New York, tempat ia tiba untuk meliput final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina: “Saya tahu video-video itu diblokir secara geografis, sehingga orang-orang di Eropa tidak bisa melihat apa yang saya katakan di Amerika Serikat.”

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: “Saya akan memposting apa yang sebenarnya saya katakan, dan Anda akan melihat bahwa itu sangat berbeda dari apa yang beredar, terutama di Eropa. Ini sama sekali tidak menyenangkan, dan media yang mengaku profesional harus memverifikasi sebelum membagikan ulang atau me-retweet.”