Kurang dari 24 jam setelah kepergiannya... Benfica secara resmi mengumumkan pengganti Mourinho

Klub Benfica asal Portugal secara resmi mengumumkan penunjukan pelatih Marco Silva sebagai kepala staf teknis, menggantikan José Mourinho yang pindah ke Real Madrid, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2028. Langkah ini diambil dengan cepat, hanya 24 jam setelah pengumuman resmi mengenai kepergian "pelatih luar biasa" tersebut.

Klub tersebut menegaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa Silva, yang tidak memperpanjang kontraknya dengan Fulham Inggris, menandatangani kontrak barunya dalam upacara resmi yang dihadiri oleh presiden klub Rui Costa, yang menyambut pelatih baru tersebut dengan mengatakan: "Selamat datang. Kesuksesan Anda adalah kesuksesan bagi semua penggemar Benfica. Di sini kita memulai babak indah dalam sejarah klub. Kami berharap museum ini akan diisi dengan lebih banyak trofi tahun depan."

Silva, yang berusia 47 tahun, mengungkapkan bahwa ia adalah pilihan pertama presiden Benfica sejak awal, dengan mengatakan: "Dalam percakapan pertama saya dengan presiden, ia langsung bertanya apakah saya ingin melatih Benfica dan apakah saya siap kembali ke Portugal. Ketika hal itu terjadi, itu berarti saya adalah pilihan pertamanya. Itulah yang paling penting bagi saya."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan, mengabaikan masa lalunya bersama Sporting Lisbon, rival abadi Benfica, di mana ia melatih pada musim 2014-2015: "Saya tidak peduli dengan masa lalu, dan saya tidak membuang waktu untuk memikirkannya. Panggilan itu jelas, begitu pula jawaban saya."

Meskipun beberapa nama pelatih dikaitkan dengan posisi pengganti Mourinho sejak tanda-tanda kepergiannya mulai terlihat, Rui Costa dengan cepat memutuskan pilihannya untuk Silva, yang meraih kesuksesan menonjol bersama Fulham selama lima musim yang dihabiskannya sebagai pelatih di Craven Cottage.

Silva membawa Fulham kembali ke Liga Premier Inggris pada 2022, dan berhasil mempertahankan posisi tim di kasta tertinggi, menjadikannya salah satu pelatih paling dicari di Inggris, sebelum ia mengumumkan dalam konferensi pers terakhirnya sebagai pelatih The Cottagers bahwa waktunya telah tiba untuk mundur.

Pelatih asal Portugal ini kini kembali ke tanah airnya untuk mengemban tugas berat, di mana Benfica terdegradasi ke babak kualifikasi Liga Europa setelah Torino (divisi dua) mengalahkan Sporting Lisbon di final Piala Portugal, meskipun El Águilas menyelesaikan Liga Primeira tanpa kekalahan.

Silva menegaskan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan Benfica, yang belum pernah menjuarai liga selama 3 musim, dengan mengatakan: "Ini adalah tanggung jawab besar untuk berada di posisi ini. Setiap orang di klub ini harus memikirkan tentang memenangkan gelar, serta status dan kebesaran klub ini. Tujuannya jelas: kami menginginkan identitas yang dominan dan tim yang mampu menyatukan kekuatan suporter yang luar biasa dengan tim mereka."