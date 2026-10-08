Paulo Victor Gomes, yang merangkap sebagai pelatih tim nasional U20 dan U23 Brasil, baru-baru ini mampir ke pusat latihan Bayern Munich. Pada Selasa, ia mengunggah sebuah foto di Instagram, yang memperlihatkan dirinya bersama pelatih kepala Vincent Kompany (yang bahkan ia bawakan jersey tim nasional Brasil dengan flock Kompany) dan pelatih tim reserve Dante.

Gomes menulis: "Hari ini dimulai rangkaian penting kunjungan internasional di Bayern Munich, di mana kami mendampingi para pemain Brasil kami di Eropa dari dekat dan memperkuat hubungan dengan klub-klub. Hari yang penuh pertukaran pengalaman dan percakapan yang baik tentang sepak bola dan perkembangan pemain."

Saat ini, di Bayern Munich hanya ada satu pemain yang masuk dalam pertimbangan untuk dipanggil ke tim U20 atau U23 Brasil asuhan Gomes: Maycon Cardozo. Pemain sayap kiri berusia 17 tahun yang hanya memiliki tinggi 1,65 meter itu dianggap sebagai salah satu talenta terbesar milik klub asal Munchen tersebut.

Bagaimana Maycon Cardozo bisa bergabung dengan Bayern Munich?

Cardozo adalah putra mantan pesepak bola profesional Brasil Douglas. Pada usia dua tahun, keluarganya pindah ke Thailand, tempat Cardozo belajar bermain sepak bola. Melalui apa yang disebut World Squad milik Bayern Munich, ia tiba di Munchen pada awal 2025, di mana ia awalnya bermain untuk tim U17 dan U19.

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Pada paruh kedua musim lalu, Kompany rutin mengizinkannya berlatih bersama tim profesional dan bahkan memainkannya dua kali di Bundesliga. Cardozo masuk dalam skuad klub asal Munchen itu dalam tur Asia pada musim panas, dan ia berada di skuad untuk Piala Super melawan Borussia Dortmund. Namun, sejauh ini pada musim ini ia hanya mencatatkan penampilan di pertandingan resmi bersama tim reserve divisi keempat asuhan pelatih Dante, yang dulu juga pernah bermain untuk Bayern Munich dan tim nasional Brasil.

Cardozo menjalani dua pertandingan pada akhir Agustus (satu assist), sebelum patah bahu menghentikannya. Saat ini Cardozo sedang berupaya untuk comeback, dan kunjungan penting dari Brasil itu diyakini akan memberinya dorongan tambahan.