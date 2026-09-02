Menurut laporan dari Sky, saat Klopp mengunjungi pusat latihan SGE, sempat terjadi percakapan antara pelatih tim nasional Jerman itu dengan sang penyerang.

Dalam kesempatan itu, Klopp disebut telah mendorong pemain berusia 22 tahun tersebut, yang selain Jerman juga bisa membela Maroko, negara asal ayahnya, untuk memilih masa depan bersama tim nasional Jerman.

Untuk tim kelompok umur Jerman, Ebnoutalib, yang lahir di Frankfurt dan memiliki ibu berkebangsaan Jerman, sejauh ini belum memainkan satu pertandingan pun. Namun, ia setidaknya pernah sekali dipanggil ke tim U-15 Maroko.

Ebnoutalib bermain untuk Frankfurt sejak awal tahun ini, sebelumnya ia memburu gol bersama SV Elversberg di Bundesliga 2. Di sana, ia mencetak 12 gol dalam 25 pertandingan di semua kompetisi dan dengan itu berkontribusi besar atas promosi klub asal Saarland tersebut ke kasta tertinggi Jerman.

Getty Images

Akankah Jürgen Klopp menominasikan Younes Ebnoutalib untuk tim DFB?

Dan untuk SGE pun, catatan kontribusinya sejak saat itu sangat mengesankan. Ia sudah tujuh kali tampil di lapangan untuk klub asal Hessen itu, mencetak lima gol dan menyumbang satu assist. Sebuah peningkatan yang sangat pesat, mengingat Ebnoutalib belum sampai satu setengah tahun lalu masih bermain sebagai penyerang di Regionalliga bersama FC Gießen.

Apakah Klopp akan langsung menominasikan pemain 22 tahun itu untuk laga-laga internasional berikutnya, masih harus ditunggu. Di Nations League, tim DFB akan lebih dulu menghadapi Belanda pada 24 September, dengan lawan-lawan berikutnya adalah Serbia dan Yunani.