Kuncinya ada di 3 posisi... Masalah yang membingungkan Donis menjelang laga melawan Uruguay

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Saudi, sedang menyempurnakan susunan pemain "Al-Akhdar" menjelang laga yang dinanti melawan Uruguay dalam laga pembuka Grup 8 Piala Dunia 2026. Namun, beberapa posisi masih menjadi pertanyaan besar di kalangan staf pelatih beberapa jam menjelang peluit kick-off.

Meskipun Donis telah menetapkan sebagian besar susunan pemain inti, pertimbangan masih berlangsung di tiga posisi kunci yang mungkin memiliki dampak langsung pada formasi tim dan gaya bermainnya saat menghadapi salah satu tim terkuat di Amerika Selatan.

Persaingan di sayap kanan

Posisi sayap kanan menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian staf teknis, di mana nama Sultan Mandash menonjol sebagai salah satu opsi kuat untuk masuk ke dalam susunan pemain inti.

Pemain ini memiliki kemampuan menyerang yang baik dan kecepatan dalam transisi, yang dapat memberikan tim nasional Saudi solusi tambahan dalam serangan balik, terutama saat menghadapi tim yang diunggulkan untuk menguasai bola dalam waktu lama.

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Namun, Donis sedang mempertimbangkan dengan cermat seberapa cocok pilihan tersebut dengan skenario yang diperkirakan dalam pertandingan, mengingat kebutuhan untuk menyeimbangkan tugas-tugas pertahanan dan dukungan serangan di sayap.

Di sini, nama Mohamed Abou El-Shamat menonjol karena ia mampu menunjukkan performa yang mengesankan belakangan ini dan meyakinkan staf teknis, berkat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi.

Bek kiri... menyerang atau bertahan?

Sedangkan di sisi kiri tampaknya lebih rumit, karena pelatih asal Yunani itu mempertimbangkan lebih dari satu opsi yang masing-masing memiliki karakteristik teknis yang berbeda.

Mutaib Al-Harbi dianggap sebagai pilihan yang paling menyerang, berkat kecepatan dan kemampuannya untuk maju serta menciptakan peluang, namun di saat yang sama ia mungkin meninggalkan ruang kosong di belakangnya yang dapat dimanfaatkan oleh para pemain Uruguay yang berkualitas tinggi dalam serangan balik cepat.

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Di sisi lain, pilihan seperti Hassan Kadash atau Nawaf Bushel tampaknya lebih condong ke disiplin pertahanan, yang mungkin mendorong Donis untuk mengorbankan sebagian kekuatan serangan demi mengamankan sayap kiri dari ancaman lawan.

Pertarungan di lini tengah

Dilema ketiga terletak pada posisi gelandang tengah, di mana staf teknis sedang meneliti identitas pemain yang mampu memimpin lini tengah dan menghadapi kekuatan fisik besar yang dimiliki para pemain Uruguay.

Abdullah Al-Khaibari menonjol sebagai pilihan yang memberikan tim nasional ketangguhan pertahanan dan pengalaman besar dalam merebut bola dan memotong serangan, sementara Nasser Al-Dossari memiliki kemampuan lebih besar dalam bergerak di antara lini dan memberikan dukungan serangan.

Selain itu, Alaa Al-Hajji tetap menjadi pertimbangan, terutama karena kemampuannya untuk memainkan lebih dari satu peran di area tengah lapangan, yang memberikan fleksibilitas taktis tambahan bagi staf teknis sesuai dengan perkembangan pertandingan.

Mengingat kekuatan tim Uruguay dan keragaman senjata serangnya, Donis menyadari bahwa penentuan ketiga hal ini mungkin menjadi kunci pertandingan secara keseluruhan, karena ini bukan hanya soal memilih pemain terbaik, melainkan memilih kombinasi yang mampu menyeimbangkan pertahanan dan serangan dalam salah satu pertandingan tersulit "Al-Akhdar" dalam beberapa tahun terakhir.