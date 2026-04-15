"Saya bereaksi terlalu marah dan emosional saat saya tidak terpilih menjadi pelatih Feyenoord"

Dalam podcast 1 on 1 karya Rob Jansen, Dirk Kuijt melakukan refleksi kritis terhadap dirinya sendiri. Pelatih FC Dordrecht ini menyesali beberapa hal yang terjadi di awal karier kepelatihannya. “Jika saya bisa memutar balik waktu, saya pasti akan melakukannya dengan cara yang berbeda.”

"Arne Slot ingin saya menjadi asistennya di AZ. Jika saya melihat kembali betapa hebatnya dia sebagai pelatih, itu akan menjadi sekolah belajar yang fantastis bagi saya sebagai pelatih pemula," demikian Kuijt yang jujur membuka ceritanya.

Kuijt menggali lebih dalam ingatannya selama percakapan dengan agen terkenal tersebut. ''Saya juga merasa telah bereaksi terlalu emosional dan marah atas fakta bahwa saya tidak akan menjadi pelatih Feyenoord lagi. Saat itu rasanya sangat tidak adil.''

“Tapi sebenarnya, menjadi asisten Slot di Feyenoord adalah pilihan yang bagus, dan itu juga merupakan opsi. Karena yang saya ketahui sekarang adalah bahwa saya sebenarnya belum siap untuk itu,” kata mantan penyerang tersebut, yang pernah menjadi pelatih muda di klub Rotterdam itu selama beberapa waktu.

Menjadi pelatih Feyenoord masih merupakan 'mimpi' bagi Kuijt. ''Dan apakah itu akan terjadi, kita lihat saja nanti. Setelah kariermu berakhir, kamu ingin melakukan sesuatu, dan saya mulai bekerja di Feyenoord. Di sana, Martin van Geel (direktur teknis saat itu, red.) berkata: 'Saya pikir kamu lebih cocok menjadi pelatih daripada direktur teknis. Saya melihatmu sebagai calon pelatih Feyenoord di masa depan.'

Namun, semuanya berjalan berbeda bagi Kuijt. ''Kemudian Martin pergi dan Frank Arnesen datang, dengan siapa kami pernah duduk bersama di rumah saya. Dia mengatakan bahwa dia juga melihatnya seperti itu. Tapi itu berjalan sedikit berbeda,'' kata pria asal Katwijk itu, yang akhirnya meninggalkan Feyenoord dan melalui ADO Den Haag serta Beerschot berakhir di FC Dordrecht.